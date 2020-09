Covid-19: Síntese Nacional

O quadro sanitário nacional registou, até às 19 horas desta segunda-feira, mais 126 novos casos, dois óbitos e quatro recuperações.

No grupo dos 126 novos infectados, 78 são do sexo masculino e 48 do sexo feminino, com as idades entre 11 a 80 anos.

Quatro casos foram diagnosticados em Benguela, um caso na província da Huíla, igual número nas províncias do Zaire, Cuanza Norte e Cabinda e 118 casos nos municípios de Belas, Talatona, Cazenga e Kilamba Kiaxi e no distrito urbano da Maianga.

A província da Huíla registou o primeiro óbito, trata-se de um angolano de 67 anos. O segundo óbito aconteceu em Luanda, de um paciente que também não resistiu ao vírus.

Os laboratórios processaram 1.298 amostras na base da biologia molecular.

Nos centros de quarentena institucional 24 pessoas tiveram altas, sendo 16 em Luanda, sete no Bié e dois no Cunene, enquanto 702 pessoas permanecem a nível dos restantes centros do país.

Estão sob vigilância epidemiológica 5.430 pessoas.

Encontram-se 431 doentes nas unidades sanitárias.

Angola contabiliza 4. 117 casos positivos, com 154 óbitos, 1.449 recuperados e 2.514 activos.

Dos activos oito estão em estado crítico com ventilação mecânica invasiva, 18 graves, 53 moderados, 61 com sintomas leves e 2.374 assintomáticos.