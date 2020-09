As chaves para um Sahel pacífico

O Dia Mundial da Paz deve ser um dia que inspira esperança aos sahelianos, e o Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) está empenhado em apoiar a região em sua jornada rumo à paz e segurança. O chefe do Escritório Regional do UNFPA para a África Ocidental e Central, Mabingue Ngom , analisa o que precisa ser feito para pôr fim ao conflito no Sahel.

Se hoje Mali, Mauritânia, Burkina Faso, Níger e Chade são pintados de vermelho nos mapas de segurança do mundo, isso não tem nada a ver com a cor de seu solo. Por mais que me dói escrever, a ameaça terrorista é palpável e os riscos são reais. Em alguns países, a estabilidade política está em jogo, como vimos nos acontecimentos recentes. Tudo isso contribui para um nível de insegurança na região, e como sabemos onde há insegurança, há subdesenvolvimento.

É responsabilidade do povo do Sahel se libertar do atual ciclo de violência, priorizando a paz, tanto como um direito humano quanto como uma meta de desenvolvimento. Sou otimista e, como alguém que passou os últimos anos nos países do Sahel, estamos vendo grandes avanços, apesar das notícias negativas, para estabelecer a paz na região. O povo do Sahel não é violento por natureza. Ao longo da história, eles mostraram apetite pela vida e sede de conhecimento. Eles podem ter passado por uma passagem sombria na última década, mas como diz o ditado, a hora mais sombria é pouco antes do amanhecer. Acredito que estamos vendo alguns raios de sol.

Construindo o ‘estado estratégico’

O centro das prioridades do governo é redefinir e estabelecer o papel do estado. O Estado continua a ser um ator importante e o único capaz de fornecer serviços sociais básicos e de segurança, sem os quais o desenvolvimento humano não passa de um sonho. O setor privado, cujo papel no desenvolvimento não pode ser contestado, precisa de uma estrutura legal e regulatória para prosperar que somente um estado funcional pode fornecer. O mesmo se aplica à sociedade civil.

Este ‘estado estratégico’ deve ser construído de forma pragmática com uma compreensão profunda do contexto local; não pode ser uma cópia e colagem de outros modelos. Precisamos fazer uso do conhecimento local, costumes locais e envolver líderes religiosos e outros que desempenham um papel fundamental em suas comunidades. Muitas vezes, eles foram deixados de lado na tomada de decisões e no desenvolvimento de soluções.

No entanto, para poder cumprir as suas missões – como estabelecer prioridades onde tudo é prioritário – o ‘estado estratégico’ terá de trabalhar com parceiros que tenham o conhecimento, as aptidões e a capacidade para executar o que é necessário. As parcerias continuam sendo críticas e o que vimos nos últimos anos é que o Sahel tem muitos amigos e parceiros com quem pode contar.

A juventude deve ser nossa prioridade número um

A outra peça que falta no quebra-cabeça é nossa juventude. Eles são o futuro, e o futuro do Sahel depende deles, de uma forma ou de outra. A idade média na região é de 16 anos. Eles devem, portanto, permanecer no centro de qualquer plano de ação e devem ser vistos como nosso maior ativo e nossa prioridade número um. Não pode haver paz com um jovem desencantado cujas perspectivas são limitadas. Treiná-los e dar-lhes a possibilidade de esperança é a maior salvaguarda para a paz.

Claro que a tarefa não é fácil, pois a formação desse jovem não é uma questão exclusivamente técnica; tem uma dimensão ética e política. Não há capital humano que possa ser construído sem referência a um sistema de valores.

Quanto à dimensão política, surge da necessidade de ‘desfatalisar’ o futuro, de concebê-lo não como um resultado predestinado do presente, mas sim como um diamante bruto que pode ser polido e esculpido em algo de valor significativo. . Quem melhor do que os jovens para ajudar a repensar e remodelar nosso futuro?

Para nos prepararmos para este mundo melhor, não temos escolha a não ser investir maciçamente em nossos jovens. No UNFPA, os jovens estão no centro de nossos programas. Seja na promoção da educação, incluindo a promoção da ciência e tecnologia, investindo na saúde, incluindo nas áreas do controlo da natalidade e da mortalidade materna, contribuindo para a formação de uma mão-de-obra qualificada, mas também uma geração de empresários e mão-de-obra com capacidade gerencial. A inovação não acontece isoladamente. Como uma flor que desabrocha, ela requer um ecossistema completo. E devemos estar atentos a todo o ecossistema, sem o qual não haverá paz nem desenvolvimento.

O mesmo se aplica aos “valores de disciplina, determinação, honestidade, integridade, ética de trabalho” defendidos pela Agenda 2063 da União Africana. Com base nestas convicções, o UNFPA está empenhado em apoiar os jovens sahelianos que pretendem cumprir o 21 de setembro, esse é o Dia Mundial da Paz, um dia de esperança. A chama que acenderão neste dia que celebra a paz é aquela que alimenta, em cada saheliano, a esperança de uma vida melhor, numa região reconciliada consigo mesma e aberta ao mundo.

O UNFPA está empenhado em apoiar os sahelianos nesta jornada. Em Niamey, em novembro, lançaremos o nosso relatório Demografia-Paz-Segurança no Sahel , que examina a correlação entre a demografia e a paz e segurança, sem a qual não há desenvolvimento.

A paz está ao nosso alcance

O Sahel, livre de armas e terror, está ao nosso alcance. Não é uma utopia ou sonho rebuscado. A região se mostrou resistente e se recusou a ceder ao desespero. Um Sahel sustentável, onde as armas ficarão silenciosas para sempre, precisará de foco renovado onde um estado forte e eficaz colocará sua juventude no centro, dando-lhes a esperança e o propósito de serem o que chamo de peregrinos da esperança, de um futuro melhor e mais próspero. Esta é a mensagem que o UNFPA envia ao Sahel por ocasião deste Dia Internacional da Paz.