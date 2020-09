Rwanda novo palco da Bal League

Após adiamentos e incertezas devido à pandemia da covid -19, a primeira edição da Liga Africana de Basquetebol (Bal League) será agora disputada de 5 a 18 de Dezembro próximo, no Rwanda.

A deliberação é da organização conjunta da competição (FIBA-África e NBA) que se previa em várias fases. A primeira devia ocorrer de 13 a 15 de Março último, no Senegal, mas não se disputou devido a situação sanitária mundial.

O campeão nacional Petro de Luanda (Angola) seria o anfitrião no segundo período da prova, de 10 a 12 de Abril, enquanto a terceira e última da etapa regular devia realizar-se de 8 a 10 de Maio, no Marrocos.

O Rwanda, que podia albergar os quartos-de-final, em 26 e 27 de Maio, será agora o anfitrião do evento, cujo vencedor vai receber um prémio de USD 150 mil, o segundo 75 mil, o terceiro 55 mil e o quarto 25 mil.

Farão parte da prova: Petro de Luanda, GS Petroliers (Argélia), AS Police (Mali), GMN Basket (Madagáscar), AS Douanes (Senegal), AS Salé (Marrocos), River Hoopers (Nigéria), Ferroviário de Maputo (Moçambique), US Monastir (Tunísia), Zamalek (Egipto), FAP (Camarões) e Patriots (Rwanda).

Inicialmente programado para ser disputado em duas conferências com seis conjuntos cada, o actual modelo compreende três grupos de quatro concorrentes.

Na próxima semana, uma equipa de inspecção da FIBA-África e da liga norte-americana de basquetebol (NBA) desloca-se à Rwanda, com objectivo de constatar as condições para a realização do evento, em situação de segurança, atendendo à pandemia da covid -19.