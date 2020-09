Gambiano detido com 161 pedras de diamantes

Um cidadão Gambiano de 39 anos foi apanhado com 161 pedras de diamantes, nesse domingo, no município do Cuango, província da Lunda Norte, pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC).

Os diamantes, ainda por avaliar, foram encontrados em uma casa de compra e venda, durante a “Operação Transparência” em curso no país desde Setembro de 2018.

“ As pedras estavam camufladas num aparelho de ar condicionado, instalado no interior de uma casa de compra e venda ilegal de diamantes, que tinha sido encerrada em 2019 na “Operação Transparência”, detalhou hoje, no Dundo, o chefe de Departamento de Estudos, Informação e Análise do SIC da Lunda-Norte, Veríssimo Pandamar.

O implicado, que está a ser acusado do crime de posse e tráfico ilícito de diamantes, já foi constituído arguido pelo Ministério Público, tendo-lhe sido aplicada a medida de coacção pessoal de prisão preventiva.

Recentemente, as autoridades da Lunda-Norte detiveram na via pública, na localidade do Cafunfu, município do Cuango, duas pessoas na posse ilegal de um diamante de 147 quilates.

Lançada em Setembro de 2018, a “Operação Transparência” tem como objectivos o combate ao tráfico de diamantes e à imigração ilegal.