Huíla com produção de aves de corte de duas toneladas mês

Lubango – A produção de frango na Huíla está actualmente fixada em duas toneladas por mês de aves de corte, anunciou, no Lubango, o chefe do departamento provincial de Pecuária, Samo Daniel.

A província, que conta com oito aviários, tem necessidades de consumo de 25.500 toneladas de frangos mês.

Samo Daniel, que falava à Angop, considera baixa a produção, se se tiver em conta o consumo per cápita de 8,5 kg de carne como média da região da SADC.

Indicou que o único aviário com capacidade e em produção actual é o Cláudio Gama, com três mil frangos em produção, que começa a dar os seus passos e localiza-se no município do Lubango.

O responsável destacou a necessidade do reforço do investimentos na indústria de produção de frangos, cereais em grande escala, racção, cedência de créditos aos avicultores a preços bonificados e capacitar os produtores.

Dos oito aviários, seis estão no Lubango e dois no município da Humpata, com uma capacidade instalada para 58 mil e 30 galinhas, com uma produção diária 35 mil ovos.