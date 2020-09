Espionagem: os telefones ultra-seguros dos presidentes africanos

Entre a vigilância de oponentes e terroristas, o suculento mercado de espionagem em África

Em África, o mercado das “orelhas grandes” está a crescer. Chefes de Estado, adversários, empresários: ninguém está a salvo dos hackers. Proteger-se deles é um verdadeiro desafio: uma Guerra das Sombras muito lucrativa.

Cientes da capacidade de espionagem das grandes empresas do setor, os chefes de estado do continente estão tentando fazer de seus telefones um verdadeiro cofre. Diante do risco de espionagem, todos são cautelosos. Visão geral dos telefones de nossos presidentes e as práticas de nossas políticas.

Na África Ocidental, alguns foram seduzidos por tecnologias de origem francesa. Os chefes de estado franceses Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy e François Hollande usaram um Teorem, um telefone ultra-seguro com aba e chaves físicas, criado por Thales. Mas seu uso continua sendo muito tedioso, a tal ponto que Sarkozy admitiu que odiava.

Mas, recentemente, o grupo francês comprou a Ercom e acrescentou outra corda à sua proa: sua tecnologia CryptoSmart, desenvolvida em parceria com a Samsung, que protege comunicações e dados móveis. Utilizador deste sistema, Emmanuel Macron é particularmente destacado pelos vendedores da Ercom. O presidente francês usa um Samsung Galaxy S7 com tela sensível ao toque, equipado com uma chave inviolável e um chip que protege seu conteúdo. Uma caixa preta fornecida pela Orange Cyberdéfense , cujos dados serão destruídos remotamente em caso de perda ou roubo.

Outras personalidades preferiram equipar-se, a um custo inferior, com o Hoox, desenvolvido pela empresa francesa Bull e depois pela Atos (cerca de 2.000 euros), com o Sectera Edge da americana General Dynamics (pouco menos de 3 000 euros), o BlackPhone, desenhado pela americana Silent Circle (cerca de 550 euros) ou ainda o Granite Phone da Archos (cerca de 800 euros).

Grande sucesso também na África para os produtos BlackBerry, aos quais os presidentes de Ruanda, Paul Kagame, e o senegalês, Macky Sall, são considerados leais, assim como o togolês Faure Essozimna Gnassingbé , que foi um dos primeiros presidentes da África francófona. comunicar, há quinze anos, por texto.

Se o guineense Alpha Condé, que nunca viaja sem seus três ou quatro celulares, migrou facilmente do SMS clássico para o WhatsApp e depois para o Telegram, outros chefes de estado da geração pré-independência estão optando por soluções mais “radicais” . Assim, o camaronês Paul Biya, o congolês Denis Sassou Nguesso, o malinês Ibrahim Boubacar Keïta ou o djibutiano Ismaïl Omar Guelleh dificilmente são acessíveis pelos seus celulares, dos quais fazem um uso muito seletivo.

Já o marfinense Alassane Ouattara guarda, ao lado de outro telefone, um antigo aparelho Nokia, no qual aparentemente tem total confiança. Um de seus parentes e ex-homólogos, Nicolas Sarkozy, fez o mesmo durante suas campanhas presidenciais. Ou talvez fosse Paul Bismuth … um de seus pseudónimos.

Portas traseiras

Como chefes de estado, a maioria das figuras políticas do continente aprendeu a fazer malabarismos com diferentes tecnologias para se proteger contra as orelhas grandes que podem atingi-los. “Olá, podemos conversar? – Sim, claro, mas não nesta linha. Nos últimos anos, esse tipo de diálogo se tornou comum entre os políticos africanos.

Acreditando, com ou sem razão, que seu telefone local está grampeado, os oponentes há muito recorreram ao WhatsApp . “Questão de segurança”, explica um deles. “Ilusão”, sorri um especialista, “a maioria dos governos adquiriu tecnologias capazes de impedir os protocolos de segurança de aplicativos (adquiridos pelo Facebook em 2014). É mais complicado do que receber um SMS tradicional, mas é possível. Existem portas traseiras para entrar no sistema. “

Mais esperto que os outros, um (altíssimo) alto funcionário da África Central nos conta seu segredo: ele migrou para o Telegram! Desenvolvido por russos, agora com sede em Berlim, o aplicativo baseia sua reputação na criptografia de dados estrita. Como resultado, muitas pessoas preferem o WhatsApp. “Pó para os olhos”, ri nosso especialista. As famosas backdoors existem tanto em uma como na outra. “

A alternativa de sinal

Ainda assim, os especialistas mais modernos, familiarizados com círculos de segurança e todos os tipos de “barbouzeries”, tendem a usar cada vez mais o Signal. Popularizado por Edward Snowden , o famoso denunciante americano, este aplicativo foi desenvolvido pela Open Whisper Systems, uma empresa com sede em San Francisco financiada apenas por doações e apoiada pela Signal Foundation, uma organização sem fins lucrativos.

Nosso especialista explica vividamente: “O WhatsApp e o Telegram são como carros fechados na beira de uma rodovia, enquanto o Signal é uma van blindada num túnel. No entanto, sempre há uma maneira de hackear. Contando que você pague o preço! “