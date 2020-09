Covid-19: Angola regista 53 novos casos e dois recuperados

As autoridades sanitárias anunciaram o registo, nas últimas 24 horas, de 53 novas infecções e dois recuperados.

Segundo o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, que falava na habitual sessão de actualização de dados, trata-se de três casos registados no município do Lobito, província de Benguela, dois em Cabinda e 48 em Luanda.

Dos novos pacientes, avançou Franco Mufinda, cujas idades rondam entre os 02 e os 86 anos, estão 28 do sexo masculino e 25 do sexo feminino.

Já os recuperados são todos pacientes da província de Luanda.

Com estes dados, a província de Luanda tem um acumulado de 3.567 casos positivos e 139 óbitos, Benguela 44 positivos e três óbitos e Cabinda com 84 casos positivos.

O quadro epidemiológico apresenta ainda o Bengo com sete casos positivos e um óbito, Bié com cinco positivos, Cunene com quatros casos, Huambo com 35 casos e dois óbitos, Huíla com quatro casos, Cuanza Norte com 25 casos positivos e quatro óbitos, Cuanza Sul com cinco casos e um óbito, Lunda Norte com um caso, Lunda Sul um caso, Malanje um caso, Moxico três casos, Uíge um caso e Zaire com 114 casos.

As províncias do Cuando Cubango e do Namibe são as únicas sem o registo de casos positivos.

O país conta com 3.901 casos positivos, com 147 óbitos, 1.445 recuperados e 2.309 activos.

Dos activos, dois em estado crítico com ventilação mecânica invasiva, 13 graves, 49 moderados, 60 com sintomas leves e 2.185 assintomáticos.

Quatrocentos e quarenta e quatro doentes estão sob seguimento nos centros de tratamento.