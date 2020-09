Cabo Verde: Governo avalia estragos em Santo Antão

Este domingo, registou-se uma onda tropical nas ilhas mais orientais de Cabo Verde, Sal e Boa Vista, provocando chuvas moderadas e vento com alguma intensidade, mas sem estragos. Uma semana depois das fortes chuvas no arquipélago, ainda se fazem as contas aos prejuízos e há famílias que continuam desalojadas.

Ainda estão instaladas no Estádio Nacional as cerca de duzentas pessoas que ficaram desalojadas devido às cheias e enxurradas provocadas pelas fortes chuvas no passado fim-de-semana, na Cidade da Praia, na ilha de Santiago.

Na ilha de São Vicente, 30 pessoas tiveram de ser deslocadas e realojadas em escolas. Nos próximos dias, a autarquia local deve transferir os desabrigados pelas cheias para casas arrendadas.

Em Santo Antão, apesar da satisfação e alegria das pessoas pelo facto de haver água em abundância a correr nas ribeiras, as autoridades municipais e nacionais estão no terreno a avaliar os estragos ocorridos em residências, vias de acesso às localidades remotas e nos terrenos agrícolas.

O ministro-adjunto do primeiro-ministro e da Integração Regional, Rui Figueiredo Soares, que se encontra em Santo Antão, disse que “muitas residências ficaram fortemente comprometidas” e em Santo Antão há “muitos prejuízos causados pelas chuvas e muitos gastos vão ter de ser feitos em termos de agricultura”.

Este domingo, registou-se uma onda tropical nas ilhas mais orientais do arquipélago, Sal e Boa Vista, provocando chuvas moderadas e vento com alguma intensidade, mas sem estragos.