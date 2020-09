A espinhosa questão da desmobilização na RDC

As críticas de Leïla Zerrougui à reintegração de combatentes de grupos armados são tanto mais surpreendentes quanto, a este respeito, os resultados da ONU, de que é representante na RDC, demonstram.

No início de Setembro, a representante especial da ONU na República Democrática do Congo (RDC), Leïla Zerrougui , se manifestou decididamente contra qualquer amnistia e criticou a reintegração de milicianos nas fileiras do exército nacional.

“As pessoas que cometem crimes graves devem responder pelas suas acções”, disse ela, questionando a eficácia dos programas de desarmamento, desmobilização e reintegração (DDR), dizendo que “o governo congolês não tem programa de seriedade no DDR para acompanhar o apelo do Chefe de Estado, lançado aos vários grupos armados. ”

Este discurso é surpreendente, dado que nenhum grande programa de DDR está hoje operacional e essa integração fragmentada tem sido uma realidade, desde o fim da incorporação massiva de rebeldes ao exército.

Abordagem tecnocrática

A RDC implementou vários programas de DDR nas últimas décadas. Com o objectivo de quebrar o círculo vicioso de “mobilização, desmobilização e remobilização”. Estes programas foram realizados principalmente no âmbito de parcerias internacionais entre o governo congolês, doadores e outros parceiros. No entanto, devido a uma abordagem tecnocrática, os programas não levaram em conta as dimensões sociais da mobilização armada e a realidade quotidiana dos combatentes.

RDC: sob pressão dos Estados Unidos, Félix Tshisekedi realiza uma reformulação cautelosa no exército

O Chefe de Estado congolês, Félix Tshisekedi, realizou uma grande, mas cautelosa, remodelação dentro do exército. Embora o polémico general John Numbi tenha sido afastado, outros oficiais sob sanções foram substituídos em posições de destaque.

A informação mais significativa que surge das muitas mudanças feitas pelo presidente congolês no aparelho militar é a marginalização do general John Numbi. Até então inspector-geral das FARDC, as forças armadas congolesas, tão perto de Joseph Kabila, haviam sido colocadas sob sanções americanas e europeias desde 2016. A sua ausência na reunião do alto comando ampliado do exército, em 11 de julho, havia alimentou os rumores que circulavam por algumas semanas em certos círculos diplomáticos.

Numbi é particularmente suspeito de ter participado do assassinato,em Junho de 2010, do defensor dos direitos humanos Floribert Chebeya, ex-presidente da ONG La Voix des sans voix, bem como de seu motorista Fidèle Bazana. Na sequência deste escândalo de dimensão internacional, foi demitido do cargo de chefe de polícia, antes de voltar aos holofotes em 2017, condecorado com a Ordem dos Heróis Nacionais Kabila-Lumumba .