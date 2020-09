MPLA “afina” máquina para próximos desafios eleitorais

O MPLA está a apostar na melhoria da sua máquina organizativa e no aperfeiçoamento da capacidade de mobilização, para enfrentar e vencer os desafios políticos e eleitorais futuros, reafirmou hoje o membro do Bureau Político e coordenador do grupo de acompanhamento para a província de Malanje, Albino Carlos.

Ao falar à imprensa, à margem da oitava Reunião Ordinária do Comité Provincial do MPLA de Malanje, Albino Carlos disse que o partido vai procurar aumentar a sua influência nas organizações da sociedade civil, para alargar as suas bases de apoio.

Na oitava reunião do comité provincial, que aconteceu por vídeo-conferência, o político enfatizou a necessidade do partido estar junto dos estudantes, jovens, kinguilas, vendedoras ambulantes e de outras franjas da sociedade.

No encontro, defendeu ainda a necessidade do partido melhorar o nível de organização dos comités municipais, comunais, assim como a dinamização dos comités de acção do partido.

Albino Carlos destacou também a necessidade de haver maior coesão e união no seio de todos os militantes, simpatizantes e amigos do partido, cerrando fileiras em torno da liderança de João Lourenço, não permitindo que os adversários políticos possam desunir os militantes.

Pediu que os militantes saiam da zona de conforto de nodo a canalizarem os seus esforços para a melhoria do nível de organização dos comités municipais e comunais do MPLA.

Acrescentou que as campanhas de crescimento de militantes e a revitalização dos comités de acção devem ser uma preocupação diária de todos.

Nesta reunião, foi reiterada a confiança dos militantes ao Presidente João Lourenço e apoiaram as medidas para mitigar os efeitos negativos da Covid-19 na vida das empresas e da população.

No encontro, os militantes de Malanje manifestaram a predisposição desta província ocupar um papel fundamental no processo de revitalização da economia nacional.

Referiu que os militantes em Malanje entendem que a província deve assumir um papel motor no aumento da produção interna, por ter terras aráveis, água e recursos humanos disponíveis em participar no processo da construção de uma Angola boa para todos os angolanos.

A VIII Reunião Ordinária do Comité Provincial do MPLA de Malanje, além de confirmar o sentido de vitalidade e o espírito de unidade e coesão no seio do partido, reconheceu a necessidade de melhorar o funcionamento dos comités municipais e comunais e sobretudo ao nível da dinamização das organizações de base do partido.