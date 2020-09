Cidadão mata amigo após desentendimento

Uma briga entre amigos resultou na morte, com bloco de construção civil, de um adolescente de 17 anos de idade, praticado por outro já a contas com a justiça, no bairro Chipachiwa, arredores da cidade da Caála (Huambo), soube hoje, sábado à ANGOP.

De acordo com uma fonte do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa do Comando da Polícia Nacional na província do Huambo, trata-se de um crime de ofensas corporais ocorrido esta semana, depois do desentendimento entre ambos, sendo que a vítima depois de ser desferida com arma de arremesso (bloco) foi socorrida para o hospital municipal local onde acabou por morrer horas depois.

A fonte acrescenta igualmente a detenção, esta semana, de uma jovem de 20 anos de idade, por crime de aborto provocado a uma gestação de três meses, alegadamente por falta de condições.

No município do Cachiungo, concretamente na aldeia de Cassesse, um cidadão de 58 anos de idade também viu-se privado da liberdade depois de agredir com arma branca (machado) uma anciã de 67 anos de idade, internada numa das unidades sanitárias locais, durante disputa de uma parcela de terra.

Localizada no Planalto Central de Angola e com uma extensão territorial de 35 mil e 771 quilómetros quadros, a província do Huambo é habitada por dois milhões, 519 mil e 309 habitantes, distribuídos em 11 municípios.