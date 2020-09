GUAI grava seu novo álbum no Rio de Janeiro

Em primeiro lugar, abuse do álcool em gel e use máscara! Em segundo lugar, vem novidade por aí! A internacionalíssima cantora GUAI grava seu novo álbum no Rio em ritmo acelerado. Assim, com o título em suspense, o disco tem previsão de lançamento para primeiro trimestre de 2021. No entanto, a artista promete agitar a internet com um novo single e videoclipe ainda este ano.



A produção

Sob comando do celebrado baixista Nema Antunes (premiado pelo Grammy Latino), este novo trabalho está em produção desde o início de 2018. Portanto, uniu-se uma tripulação de marinheiros experientes. São eles, Luiz Brasil, Teo Lima, Marcelo Martins e até o saudoso Arthur Maia. As compositoras Jana Figarella, Luiza Salles e Thaís Mota abrilhantam o time junto com Carlinhos Brown, Murilo Antunes, Leonardo Reis, Ivan Lins dentre outros, No entanto, mesmo com a pandemia e tomando os devidos cuidados, GUAI, nesta retomada às gravações, imprime velocidade a todo vapor e tem sede de conquista. Dessa forma, o primeiro single tem clipe e vai ser lançado no próximo mês.



Além disso, a cantora confirma participações especiais e internacionais no novo disco: “São anos na batalha para ver esse projeto ganhar o mundo. Porém, mar calmo nunca fez bom marinheiro, não é verdade? E mais importante, teremos ainda super convidados para subir a bordo desse barco. Acima de tudo, precisamos espalhar boas notícias nesse tempo louco que vivemos. Dessa forma, parafraseando o produtor Nema Antunes, vos digo: Nada nos parará!” GUAI enfatiza.

Em conclusão, curta e siga @GUAImusik e fique ligado nas novidades da artista!

Siga GUAI no Instagram: @GUAImusik

Acesse o Site: www.GUAI.com.br