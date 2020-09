Covid-19: África do Sul autoriza entrada de visitantes a partir de 01 de Outubro

O presidente da África do Sul disse hoje que o país vai voltar a autorizar as viagens internacionais a partir do dia 01 de Outubro depois de o número de casos de infecção de covid-19 ter baixado nas últimas semanas.

O presidente Cyril Ramaphosa admitiu, no entanto, que os visitantes de países considerados “de alto risco” podem vir a conhecer restrições.

Nesse sentido a lista de países deve ser publicada pelas autoridades sul-africanas em breve.

Para entrarem no país, os visitantes devem estar na posse do teste médico com “resultado negativo”, efectuado 72 horas antes.

Aqueles que não estiverem na posse do teste médico vão ficar submetidos a uma quarentena, pagando o confinamento pelos próprios meios.

Os voos internacionais só vão ser autorizados nos aeroportos de Joanesburgo, Cidade do Cabo e Durban.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 936.095 mortos e mais de 29,6 milhões de casos de infecção em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detectado no final de Dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em Fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.

Em Portugal, morreram 1.878 pessoas dos 65.626 casos de infecção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direcção-Geral da Saúde.