Covid-19: Expulsos mais de 100 estrangeiros no Zaire

Cento e onze (111) cidadãos da República Democrática do Congo (RDC) que residiam ilegalmente no território nacional foram recolhidos e expulsos nos últimos cinco dias pelo Serviço de Migração e Estrangeiros (SME) na província do Zaire.

Os referidos imigrantes ilegais foram recolhidos na sequência das acções de controlo e fiscalização de cidadãos estrangeiros sem residência ou passaporte, levadas a cabo nos municípios de Mbanza Kongo e do Soyo.

Sedundo uma nota desta instituição enviada hoje à Angop, em Mbanza Kongo, esses cidadãos do país vizinho foram repatriados pelos postos fronteiriços terrestre e fluvial do Luvo e Kimbumba, nos municípios de Mbanza Kongo e do Soyo, respectivamente.

Situada a Norte de Angola, a província do Zaire, partilha 310 quilómetros de fronteira com a República Democrática do Congo (RDC), sendo 120 de fronteira terrestre e 190 quilómetros de fronteira fluvial, através do rio Zaire.