Colisão entre comboios faz três feridos no Bié

Uma colisão entre dois comboios dos Caminhos de Ferro de Benguela (CFB), no ramal Cuito (Bié)-Luena (Moxico), causou, nesta quarta-feira, três feridos e danos materiais por avaliar.

A colisão envolveu uma locomotiva de mercadoria e outra de manutenção.

Os feridos recebem assistência médica num centro de saúde da comuna do Cuanza, município de Camacupa (Bié).

Este é o segundo acidente do género neste ramal, nos últimos sete anos. O primeiro ocorreu a 17 de Fevereiro de 2013 e causou 20 feridos, que estavam nas locomotivas.

O acidente de 2013, ocorrido na estação do Cuemba (Bié), terá sido causado por uma falha técnica do sinaleiro. O mesmo terá, alegadamente, se enganado na troca de linha do comboio de carga que fazia o trajecto Cuito-Luena.

O administrador municipal de Camacupa, José Lopinho, que esteve no local do sinistro, em socorro das vítimas, admitiu falha nas comunicações entre técnicos de linha como a principal causa da colisão.

A locomotiva de mercadorias fazia o traçado Cuito-Luena e a técnica saia do Luena para a cidade do Cuito, mas alegada falha de comunicações entre técnicos de linha ocasionou tal colisão.

Davoca Sapalo, um dos feridos, relatou que a locomotiva em que seguia saia da Estação do Cunje (Bié) e as indicações técnicas davam conta que estavam a três cruzamentos, sem, porém, terem tido conhecimento da locomotiva que vinha no sentido Luena-Cuito.

Depois de atingirem a Estação do Cuanza, uns 9/10 quilómetros, explicou, depararam-se com a locomotiva que vinha no sentido Luena-Cuito.

Até ao momento a Direcção do CFB ainda não prestou esclarecimento das reais causas da colisão.

A colisão está a impedir a circulação do Comboio Luena-Huambo, que se encontra estacionado no Cuemba, por causa da obstrução da linha férrea.