Os jovens e a política

Foi-me colocada recentemente a seguinte questão: Qual o motivo que leva os jovens a afastarem-se da política? Respondi de forma lacónica que se prendia com os exemplos.

Fiquei a matutar sobre a pergunta, reflectindo sobre as minhas próprias experiências.



Cresci numa família que prezou sempre por capacitar-nos e deixar-nos ter opinião, era um ritual acompanhar o telejornal á noite e conversar sobre as notícias, como leitora voraz rapidamente passei para a leitura dos jornais e fui acompanhando as eleições que decorriam todos os anos para a escolha dos representantes da Associação de Estudantes na escola.



Eram até três listas e os integrantes ficavam conhecidos neste ano, pois tinham que falar com os vários alunos expor as suas ambições e granjear apoiantes/eleitores. Os candidatos aliciavam-nos com a melhoria das condições da Associação, mais mesas de Ping Pong ou matraquilhos, pressão à direcção da escola com as questões de limpeza, apoio aos estudantes com dificuldades financeiras, ou seja, identificavam os problemas, criavam estratégias e vendiam-nos as suas ideias….