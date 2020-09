FACTUALIDADES: MPLA: Isaías Kalunga em ambiciosa tournée pelos EUA

Segundo notícia publicada no jornal on line Africa Intelligence, o recém-eleito presidente do Conselho Nacional da Juventude, CNJ, da ala jovem do MPLA, Isaias Kalunga, de 34 anos, encontra-se nos Estados Unidos para contactos com a nova geração de membros do Partido Republicano.

Naquele país do mundo capitalista, o jovem político angolano desdobra-se em intensas acções de observação com sectores esclarecidos da sociedade americana, procurando respostas e nutrientes para a sua estratégia de gestão do órgão que agora dirige.

A presença em território americano do novo responsável do CNJ induz à opinião pública, o raciocínio de uma real aproximação à sociedade americana, sobretudo nos sectores onde residem grandes interesses de cooperação económica em vários domínios.

Com o voto de confiança do partido maioritário em Angola, o jovem político angolano assumiu a liderança deste órgão, que superintende as acções do activismo social engajado no país, num processo eleitoral, em que foi vencedor com 35 votos a favor e duas abstenções.

Com esta actividade diplomática junto da nação americana Isaías Kalunga vai testar a sua capacidade de negociação política com sectores comprometidos da vida juvenil americana, no que diz respeito à troca de experiências em vários domínios, numa acção de Lobbying, destinada a transmitir confiança à sociedade americana, relativamente às transformações de carácter político e económico, que ocorrem em Angola.