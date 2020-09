“Se vir o Benfica na final da Liga dos Campeões, quero que perca”

André Villas-Boas não esconde o seu amor ao FC Porto e esta sexta-feira, antes do encontro com o PSG, falou sobre a rivalidade dos clubes franceses. Questionado sobre uma possível alegria com a derrota dos parisienses na final da Liga dos Campeões, frente ao Bayern, o técnico português do Marseille respondeu com recurso a clubes portugueses.

“Isso é com cada um. Eu digo: se eu vir que o Benfica vai ganhar a Liga dos Campeões, não quero, quero que o Benfica perca”, começou por afirmar o antigo treinador do FC Porto, em conferência de imprensa.

“Tens uns [adeptos] que querem que ganhe e outros adeptos que não querem. Depende… Para mim, é melhor ser realista do que hipócrita. Se o Benfica ganhar a Liga dos Campeões, fico irritado. Como eu não sou adepto do Marseille, não posso falar com muita clareza sobre isso, mas se eles estiverem contentes, eu também estou e é isso”, acrescentou o técnico português.