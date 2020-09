Salas de cinema reabrem ao público

A violência policial e a morte de um médico em situações por esclarecer nas mãos da polícia estão na origem de duas manifestações marcadas para este sábado, 12, na capital angolana, Luanda.

No campo político, apoiantes do projeto político Pra-Já – Servir Angola, liderado por Abel Chivukuvuku, contra os sucessivos chumbos do Tribunal Constitucional à legalização do partido.

Às 12:30 horas tem início, com concentração no Largo da Mutamba, uma “manifestação pacífica e silenciosa” convocada pelo Sindicato Nacional dos Médicos de Angola (SINMEA) em memória do médico Sílvio Dala, que morreu no passado dia 1, numa esquadra da corporação, em Luanda, para onde foi levado sob detenção por, alegadamente, não usar máscara de protecção facial dentro do seu automóvel.