Rota Luanda-Lisboa com 12 ligações previstas até 25 de Outubro

Segundo a página do Consulado de Portugal em Luanda, a TAP vai operar ligações Luanda-Lisboa a 11 e 16 de Setembro, às 22:45 e no dia 18 às 23:20.

A TAAG vai realizar voos nesta rota nos dias 13, 15, 17 e 27 de Setembro e 04, 11, 18 e 25 de Outubro.

Angola anunciou na terça-feira (08) que vai reabrir o espaço aéreo a voos internacionais, após quase seis meses de encerramento, a partir de 21 de Setembro deixando de ser necessária autorização para entrar no País.

As entradas e saídas de Angola estão, no entanto, sujeitas à realização de um teste de despistagem à COVID-19, com base na biologia molecular (RT-PCR), até 72 horas antes do embarque.

Fonte da TAP disse à Lusa que a companhia aérea “está preparada para retomar os voos entre Portugal e Angola logo que sejam levantadas as restrições motivadas pela pandemia”, planeando reiniciar a operação regular para Angola com quatro voos por semana entre Lisboa e Luanda.

O princípio da existência da cerca sanitária em território angolano permanece, mas o governo alargou as categorias de cidadãos enquadradas nas exceções dos que podem entrar e sair do território nacional, nomeadamente cidadãos angolanos e estrangeiros residentes, bem como profissionais estrangeiros que prestam serviço em Angola e estrangeiros portadores de visto de trabalho.

Os cidadãos nacionais e residentes em território angolano, bem como os não residentes portadores de visto de trabalho são obrigados a cumprir quarentena domiciliar durante, pelo menos, sete dias, sendo obrigatória a realização de um novo teste para terem alta.