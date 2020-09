Egipto oferece a Angola materiais de biossegurança

O Governo egípcio ofereceu ao Estado angolano uma tonelada e meia de materiais de biossegurança, para ajudar nos esforços de combate à pandemia da Covid-19 em Angola.

A oferta é uma iniciativa do Presidente egípcio Abdul Fattah El-Sisi, que visa apoiar mais de 30 países africanos, como contribuição do Egipto ao fundo de resposta ao coronavírus lançado pela União Africana.

Essa iniciativa está avaliada em mais quatro milhões de dólares americanos.

Na ocasião, o embaixador de Angola no Egipto, Nelson Cosme, em nome do Presidente angolano, João Lourenço, agradeceu o gesto de entrega simbólica da oferta do presidente egípcio Abdul Fattah El-Sisi, de uma tonelada e meia de materiais de biossegurança para ajuda ao combate a COVID-19, em Angola.

Para o embaixador Nelson Cosme, com este gesto do Chefe de Estado egípcio, cumpre-se a máxima popular segundo a qual “ É nos momentos mais difíceis que se vêm os grandes amigos” e o Presidente Abdul Fattah El-Sisi, demonstrou mais uma vez, o seu alto sentido de “Estar, Solidariedade e de Sensibilidade “, para com os problemas dos seus irmãos africanos.

“O material, que seguiu, na madrugada desta sexta-feira (11), para Luanda, por via aérea através companhia de Bandeira do Egipto, EgyptAir, vai contribuir e complementar, as acções do Governo Angolano, no seu programa de combate ao coronavírus e testemunha o nosso elevado nível de amizade, assim como os laços históricos que unem os nossos dois Povos e Governos”, asseverou.

O diplomata angolano realçou o facto das consequências do coronavírus no mundo ter provocado uma nova ordem no relacionamento entre os Estados, o da “Diplomacia Sanitária”, que por sua vez, tem demonstrado que ninguém é auto-suficiente em todos domínios, por isso, a solidariedade e a cooperação têm também sido formas de combate e prevenção desta pandemia.

A entrega do material ocorreu na placa do Aeroporto Internacional do Cairo, na presença da Assistente do Ministro dos Negócios Estrangeiros para os Assuntos Regionais e Internacionais, a embaixadora Soha Gentil e dos chefes das Missões Diplomáticas da RDC, Namíbia, República Centro Africana e Gabão, que receberam igual quantidade de equipamentos médicos.

Por sua vez, a embaixadora Soha Gentil, em representação das autoridades egípcias, agradeceu as palavras encorajadoras e de agradecimentos do embaixador Nelson Cosme, e referiu que esta iniciativa do presidente Abdul Fattah El-Sisi, é a expressão de solidariedade do Governo e Povo do Egipto, na luta contra um inimigo comum e invisível.

Constam do lote doado, máscaras faciais, luvas estéreis, óculos de protecção visual, viseiras, batas médicas, botas de plástico, agulhas e seringas descartáveis.