Covid-19: Angola anuncia 62 novas infecções nas últimas 24 horas

Sessenta e dois novos casos positivos, um óbito e 11 recuperações foram registados, nas últimas 24 horas, em Angola.

De acordo com o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, que fazia a actualização de dados, entre os novos infectados estão dois registados em Cabinda e 60 em Luanda.

A lista dos novos pacientes é composta por 31 do sexo masculino e igual número do sexo feminino, com idades compreendidas entre um e 80 anos.

Já o óbito, avançou, foi registado na província do Huambo.

Franco Mufinda adiantou que a capital angolana (Luanda) acumula 92 por cento de todos os casos positivos no país.

Em relação a taxa de letalidade, frisou que o Huambo lidera o quadro com 33 por cento.

A taxa nacional, avançou, é de 4 por cento.

As províncias da Huíla, Lunda Norte e do Uíge apresentam-se com todos os doentes recuperados. Angola contabiliza 3.279 casos positivos, 131 óbitos, 1.288 recuperados e 1.860 activos.

Dos activos, três estão críticos com ventilação mecânica invasiva, 25 graves, 46 moderados, 52 apresentam sintomas leves e 1.734 assintomáticos.