Apreendido diamante de 147 quilates na via pública

Dundo – Uma pedra de diamante, supostamente de 147 quilates, foi apreendida na via pública pelas autoridades na Lunda Norte, no âmbito da “Operação transparência”, soube ontem, sexta-feira, a Angop.

Segundo o director do gabinete de comunicação institucional e imprensa da delegação do Interior na Lunda Norte, Rodrigues Zeca, o referido diamante foi apreendido no bairro Bala-Bala, no município do Cuango.

Além da apreensão, a polícia deve dois cidadãos, sendo um estrangeiro e um angolano, pela posse da pedra preciosa.

Informou que o processo-crime já foi encaminhado a Procuradoria-Geral da República.

A “Operação Transparência” visa combater o tráfico ilícito de diamantes e a imigração ilegal.

Em 2019, no quadro dessa operação, 6.579 pedras de diamantes, 19 viaturas e 275 mil dólares norte-americanos foram apreendidos, bem como detidos 147 mil e 379 cidadãos estrangeiros em situação migratória irregular.

Foram, igualmente, encerradas 96 igrejas, sendo 54 por exercício ilegal da actividade religiosa e 24 por falta de instalações condignas para a realização de cultos, bem como 107 estabelecimentos comerciais, por falta de requisitos para o exercício da actividade.

As infracções registadas, no quadro das transgressões administrativas, renderam aos cofres do Estado 16 milhões, 543 mil e 420 kwanzas.