Ministro Téte António quer maior dinâmica

O ministro das Relações Exteriores, Téte António, pediu hoje, em Luanda, aos novos responsáveis do sector a imprimirem uma maior dinâmica, com vista a inserção de quadros angolanos nas organizações regionais de que Angola é membro.

O governante falava durante o empossamento de quatro novos membros da direcção do Ministério das Relações Exteriores, recentemente nomeados.

O ministro Téte António recordou que no seu discurso de investidura, o Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, disse que “África é o nosso Habitat”; nesse contexto, as nossas responsabilidades são acrescidas, em virtude de as questões africanas nos tocarem de modo directo, sobretudo nos países vizinhos”.

O titular da pasta das Relações Exteriores pediu igualmente uma melhor gestão dos recursos humanos, bem como o apoio redobrado às comunidades angolanas no exterior.

Para o efeito, os cidadãos angolanos no exterior devem olhar para as Missões Diplomáticas e Postos Consulares como sua casa. Devem sentir-se em casa e bem acolhidos, acrescentou.

O chefe da diplomacia angolana citou uma célebre frase do antigo Presidente dos Estados Unidos da América, Thomas Jefferson, segundo a qual “um funcionário público deve considerar-se uma coisa pública”, por isso o Secretário-Geral “eve considerar-se uma coisa pública, tendo em conta as responsabilidade a si atribuídas.

“Tudo está à volta do ser humano, o seu bem-estar, assim como as suas condições de trabalho”, referiu, acrescentando que “as obras iniciadas devem terminar rapidamente, por forma a aumentarmos a nossa capacidade de acomodação dos nossos funcionários que regressam ao país”.

Tomaram posse o embaixador Alfredo Dombe, para o cargo de Secretário-Geral, o ministro conselheiro Miguel César Domingos Bembe (que por inerência de funções foi promovido a categoria de embaixador do quadro diplomático do MIREX), como director da Direcção África, Médio Oriente e Organizações Regionais.

Foram ainda empossados a embaixadora Elsa Antónia Roque Caposso Vicente, como directora do Gabinete de Recursos Humanos, e a conselheira Maria Filomena do Rosário Neto António (que por inerência de funções foi promovida à categoria de ministra conselheira do quadro diplomático do MIREX), como directora geral adjunta do Instituto das Comunidades Angolanas no Exterior e Serviços Consulares.

A cerimónia foi assistida pela secretária de Estado para as Relações Exteriores, Esmeralda Mendonça, pelo secretário de Estado para a Cooperação Internacional e Comunidades Angolanas, Domingos Custódio Vieira Lopes, bem como por demais membros da direcção do ministério.