International Finance Corporation: Membro do Grupo Banco Mundial, defende fornecimento de crédito de acordo as necessidades de Angola

A International Finance Corporation (IFC) defendeu hoje, na 10º edição do Fórum Banca, a criação de soluções privadas que permitam ter um sistema que forneça o crédito e os produtos adequados às necessidades actuais e futuras de Angola.

De acordo com uma nota chegada à Redacção do Portal de Angola, presentes em Angola desde 2019, a maior instituição global de desenvolvimento centrada no sector privado, acredita que o caminho para desenvolver e construir um sistema financeiro robusto passa pela criação de parcerias, legitimidade e políticas baseadas em evidências e acções.

Falando sobre “o Papel da Banca Angolana no crédito à economia em tempo de crise”, o representante da IFC, Hector Gomez, adiantou que o contexto actual requer uma nova abordagem por parte dos bancos de desenvolvimento, e por isso é preciso soluções privadas que permitam ter um sistema que forneça o crédito e os produtos adequados para as necessidades de Angola.

Para Hector, as soluções passam pela capitalização dos bancos, garantias de crédito, infraestrutura financeira, fundo de liquidez, trade finance, mercado de capitais, NPLs, NBFIs, como diversos créditos empresariais, hipotecário, agronegócio, infra-esturura e consumidor.

“Estas soluções precisam de ser inclusivas, impulsionadoras, sustentáveis, transparentes e em escala. Devem ser capitalizadas com accionistas comprometidos com os sectores publico e privados e desenvolver parcerias com outros participantes como fintech ou intermediários não financeiros,” defende Hector Gomez.

Com uma carteira de investimentos de 111 milhões USD e disponíveis para apoiar desenvolvimentos de projectos em Angola, avança a nota, a IFC é focada em quatro áreas principais, como: soluções para problemas do sector real, inclusão financeira, sistema financeiro eficiente e climate finance.

Sobre a IFC

Os nossos escritórios em Angola foram inaugurados em Novembro de 2019, pela ministra das finanças Dra. Vera Daves. Contando com Angola, o IFC tem agora 23 escritórios no continente africano, um número que passará para 31, com a abertura de nove novos escritórios brevemente.