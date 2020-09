Benguela: Jovem coloca fim à sua vida e à dos filhos após desentendimento com mulher

Um jovem de 23 anos colocou fim à própria vida e à dos seus dois filhos, de um e quatro anos, por enforcamento, numa árvore, na aldeia de Upimdi, no município do Chongoroi, na província de Benguela, após desentendimento com a esposa, soube o Novo Jornal de fonte policial.

De acordo com o porta-voz do Comando Provincial da Polícia Nacional em Benguela, superintendente Pinto Caimbambo, o casal estava separado há meses e a relação entre os dois era de constantes litígios, tendo na manhã de Domingo o jovem colocado fim à sua vida e da família.

O facto ocorreu no dia 06, domingo, quando o jovem Firmino Tchambey se desentendeu mais uma vez com a esposa, com quem manteve uma relação de mais de cinco anos, quando decidiu pôr termo à vida dos dois filhos menores e à sua, por razões até então desconhecidas.

Segundo o porta-voz do Comando Provincial da Polícia Nacional em Benguela, a Polícia Nacional está já a investigar o caso para apurar as razões deste desfecho.

Pinto Caimbambo disse ainda que o jovem Firmino Tchambey dedicava a sua a vida a trabalhos no campo, como agricultor.

“Tomamos conhecimento do ocorrido às 12:00 de Domingo, e fomos ao local efectuar a remoção dos três corpos e já estamos a trabalhar nas investigações deste incidente. Há um processo aberto e temos que saber as razões, porque é que as crianças foram mortas”, disse o porta-voz da polícia.