Alemanha confirma 1º caso de peste suína africana no país

Os produtores alemães temiam a chegada da peste suína africana, considerada quase inevitável, pelo impacto que a doença terá na indústria de suínos do país europeu.

A Alemanha confirmou o primeiro caso de peste suína africana em seu território, depois que um cadáver de javali encontrado no estado de Brandenburg, no leste do país e próximo da fronteira com a Pôlonia, testou positivo para a doença, afirmou Julia Klockner, ministra da Agricultura do país nesta quinta-feira (10).

A peste suína africana geralmente é mortal para os porcos, que morrem, em média, dez dias após terem sido infectados, mas não afecta os humanos. A ministra sublinhou que o vírus e o consumo da carne de porco infectada não “são perigosos” para as pessoas.

Klockner garantiu que as autoridades se prepararam para a eventualidade de um caso ocorrer na Alemanha e vão impor medidas para prevenir uma possível propagação da doença na região onde o javali foi encontrado.

Entre as medidas estão a limitação do trânsito de pessoas e veículos para fora da região e o abate de javalis. A ministra disse que o comércio de produtos suínos alemães continuará por enquanto. A Alemanha produz cinco milhões de toneladas de carne de porco anualmente e é a principal exportadora do sector na Europa.