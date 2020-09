Pitaia: A fruta da moda! Conheça mais sobre os seus benefícios para a saúde

“A pitaia possui ações benéficas em pessoas que possuem gastrite, ajuda a reduzir os níveis de colesterol, diminui a pressão arterial, também ajuda na prevenção de câncer de cólon e nos problemas renais. Esses benefícios são devidos, principalmente, ao elevado teor de vitaminas e à ação laxativa”, explica a profissional destacando outros benefícios da fruta:

Fruta exótica, gostosa e muito atraente, as qualidades da pitaia (ou pitaya) são gigantescas para saúde e, por isso, se tornou uma nova moda das dietas. Com sua cor forte e sabor adocicado, o alimento é uma fonte inesgotável de nutrientes para o nosso organismo, ajudando a torná-lo mais saudável e nutrido. Conheça os benefícios da pitaia e descubra as melhores formas para consumi-la em um plano alimentar equilibrado.

Originada da América Central e América do Sul, a pitaia pertence a família Cactaceae. Também conhecida como “Fruta do Dragão”, por ser um fruto rústico e atrativo, ela possui algumas variações em sua aparência, podendo aparecer com a casca vermelha e polpa branca, casca e polpa vermelha e casca amarela com espinhos e polpa branca. Segundo a nutricionista Sheila Basso, a pitaia atrai a curiosidade das pessoas pelo seu aspecto peculiar, porém, além da sua apresentação, ela também é uma boa fonte de substâncias benéficas e importantes que proporcionam o bem-estar do nosso organismo:

“A pitaia possui ações benéficas em pessoas que possuem gastrite, ajuda a reduzir os níveis de colesterol, diminui a pressão arterial, também ajuda na prevenção de câncer de cólon e nos problemas renais. Esses benefícios são devidos, principalmente, ao elevado teor de vitaminas e à ação laxativa”, explica a profissional destacando outros benefícios da fruta:

5 benefícios da pitaia para sua saúde

1 – Ajuda no processo digestivo: Por ser rica em fibras alimentares, o consumo da pitaia favorece o trânsito intestinal, proporciona saciedade e diminui a propensão da constipação. As fibras ainda são responsáveis por prevenirem as doenças cardiovasculares e deixar o nosso coração saudável.

2 – Favorece o emagrecimento saudável: Além de ser extremamente saborosa, a pitaia possui um baixo teor calórico, podendo ser consumida sem peso na consciência, principalmente pelas pessoas que desejam perder os indesejáveis quilinhos.

3 – Fortalece o sistema imunológico: Fonte de vitamina C, o consumo da pitaia ajuda a deixar nosso organismo mais saudável, livre de gripes e resfriados. Além disso, impulsiona o sistema de defesa do nosso corpo, impedindo as ações dos radicais livres e diminuindo os riscos de doenças como câncer, por exemplo.

4 – Previne o diabetes: As fibras alimentares encontradas na composição da fruta ajudam no controle dos níveis de açúcar na corrente sanguínea, reduzindo os riscos de diabetes. Outro destaque é que, após o consumo de alimentos de alto índice glicêmico, a pitaia previne os picos de açúcar no sangue.

5 – Combate a anemia: Rica em ferro, o consumo regular da pitaia pode ajudar na prevenção da anemia. O mineral é fundamental para o bem-estar do nosso corpo, pois atua na síntese das células vermelhas do sangue e no transporte de oxigênio para todas as células.

Como consumir a pitaia? In natura, como suco e smoothie!

Saudável e muito saborosa, não faltam maneiras de consumir a fruta e acrescentá-la no seu dia a dia. Confira algumas maneiras bem práticas:

– In natura: A fruta é gostosa e pode ser consumida em sua forma natural. Apenas a polpa deve ser consumida.

– Suco da fruta: Você pode preparar um suco com a polpa da pitaia e incluir diversos outros ingredientes. Pode ser feito com água de coco, por exemplo, acrescendo folhas de hortelã ou pedaços de gengibre.

– Smoothie de pitaia: Com bananas congeladas, o smoothie da fruta é extremamente saboroso. Ao acrescer as bananas, você torna a bebida mais cremosa. Experimente!

*Sheila Basso (CRN 21.557) é especialista em nutrição clínica e em obesidade, emagrecimento e saúde pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).