Apple confirma data de apresentação dos novos iPhones

O evento acontecerá já na próxima semana

A Apple anunciou que o evento de apresentação dos seus novos produtos acontecerá daqui a uma semana, no dia 15 de setembro, com começo marcado para as 14:00 (horário de Brasília). Entre estes produtos estarão com certeza os novos iPhones.

Além dos novos modelos dos smartphones está ainda previsto que vejamos os novos Apple Watch e até o suposto novo iPad Air. Além disso, será também quando a Apple irá anunciar a data de lançamento da sua próxima grande atualização, o iOS 14.

No que diz respeito aos novos smartphones, é esperado que a Apple anuncie um total de quatro iPhones – o iPhone 12 com tela de 5.4 polegadas e câmera dupla, o iPhone 12 Max com tela de 6.1 polegadas e câmera dupla, o iPhone 12 Pro com tela de 6.1 polegadas e câmera tripla e o iPhone 12 Pro Max com tela de 6.7 polegadas e câmera tripla.

É esperado que todos os dispositivos tenham tela OLED e suportem rede 5G mas, tal como os nomes, estas ainda são informações por confirmar. Resta-nos esperar pela próxima semana para termos a confirmação oficial.