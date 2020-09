Covid-19: Luanda lidera gráfico epidemiológico nacional

A província de Luanda lidera o gráfico epidemiológico nacional, com um acumulado de mil e 461 doentes activos, mil e 185 recuperados e 116 óbitos.

Das 18 províncias do país, apenas o Cuando Cubango e o Namibe ainda não registaram nenhum caso de Covid-19.

Com apenas o Icolo e Bengo, dos nove municípios da capital angolana, livre da Covid-19, o município de Luanda (constituído pelos distritos urbanos da Maianga, Samba, Ingombota e Sambizanga) concentra 438 casos positivos (30 por cento do total de doentes) seguido do Belas s, com 205 casos positivos (14 por cento), enquanto Viana soma 190 doentes (13%).

Ainda em Luanda, o município de Cacuaco surge com 73 casos (cinco por cento).

Conforme o quadro epidemiológico, a província do Zaire soma 104 casos positivos activos, sendo 103 no município do Soyo e um em Mbanza Congo, enquanto Cabinda aparece em terceiro lugar, com um acumulado de 58 casos positivos (57 activos e um recuperado).

O Cuanza Norte (município do Cazengo) soma 21 casos positivos, com 14 recuperados, seis activos e um óbito, enquanto Benguela regista 10 infectados (cinco activos, quatro recuperados e um óbito).

Com sete infectados, dos quais dois activos, quatro recuperados e um óbito, a província do Bengo ocupado o quarto lugar do gráfico, que tem na quinta posição o Cuanza Sul, com quatro casos (dois recuperados, um activo e um óbito).

Já o Cunene, com três casos positivos (todos recuperados), ocupa o sexto lugar da tabela, que tem o Moxico na sétima posição, com três casos activos, Huíla, na oitava, com dois casos (já recuperados), Huambo, em nono, com dois activos, e Bié, na décima posição, com dois activos.

Com um caso activo cada estão às províncias da Lunda Sul, Malanje, Uíge e Lunda Norte, os dois últimos com os pacientes recuperados.

O país conta com 2.981 casos positivos, dos quais 120 óbitos, 1.215 recuperados e 1.646 activos.

Dos casos activos, quatro estão em estado crítico com ventilação mecânica invasiva, 19 graves, 48 moderados, 44 com sintomas leves e 1.531 assintomáticos.

Entre os casos activos, 375 estão internados nos centros de tratamento espalhados no país.