Portugal com mais 3 mortes e 249 novos casos de Covid-19

A Direcção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta segunda-feira a existência de 1.843 mortes e 60.507 casos de Covid-19 em Portugal, desde o início da pandemia.

O número de mortes subiu de 1.840 para 1.843, mais 3 do que no domingo. As vítimas mortais são da região de Lisboa e Vale do Tejo.

O número de infectados aumentou de 60.258 para 60.507, mais 249. O maior aumento de casos registou na região norte: há mais 133 infectados, segue-se Lisboa e Vale do Tejo com mais 85.

Internadas nos hospitais estão 381 pessoas, mais 27 do que no domingo. Nos cuidados intensivos estão 49 doentes, mais 6.

Recuperaram da doença 63 pessoas.

MAIS DE 889 MIL MORTOS E 27,1 MILHÕES DE INFECTADOS EM TODO MUNDO

A pandemia do novo coronavírus já causou a morte de pelo menos 889.498 pessoas e há 27.172.460 infectados em 196 países e territórios desde o início da epidemia de covid-19, em Dezembro de 2019, na cidade chinesa de Wuhan.

Pelo menos 17.892.800 casos foram considerados curados pelas autoridades de saúde.

Nas últimas 24 horas foram registadas 7.726 novas mortes e 230.852 novos casos em todo o mundo. Os países que registaram o maior número de novas mortes são a Índia (1.016), Brasil (447) e Estados Unidos (408).

Países mais afectados

Estados Unidos com 188.941 mortes e 6.277.847 casos;

Brasil com 126.650 mortes e 4.137.521 casos;

Índia com 71.642 mortes (4.204.613 casos);

México com 67.558 mortes (634.023 casos);

Reino Unido com 41.551 mortos (347.152 casos);

China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau) com 85.134 casos e 4.634 mortes;

A América Latina e as Caraíbas totalizaram 296.629 mortes e 7.826.125 casos, Europa 218.369 mortes (4.202.048 casos), Estados Unidos e Canadá 198.124 mortes (6.409.734 casos), Ásia 106.036 mortes (5.821.906 casos), Médio Oriente 38.217 mortes (1.581.175 casos), África 31.312 mortes (1.301.477 casos) e Oceânia 811 mortes (30.002 casos).