Índia ultrapassa Brasil e ocupa o 2º lugar em números globais de casos de coronavírus

O número crescente de casos de coronavírus na Índia tornou o gigante asiático o segundo país mais atingido pela pandemia, atrás dos Estados Unidos, na segunda-feira, à medida que seus esforços para evitar um desastre económico ganham urgência.

Os 90.802 casos adicionados nas últimas 24 horas empurraram o total da Índia para além do Brasil com 4,2 milhões de casos. A Índia agora está atrás apenas dos Estados Unidos, onde mais de 6,2 milhões de pessoas foram infectadas, de acordo com a Universidade Johns Hopkins.

O Ministério da Saúde da Índia na segunda-feira também relatou 1.016 mortes para um total de 71.642, o terceiro maior número nacional de mortes.

Segundo país mais populoso do mundo, com 1,4 bilião de habitantes, a Índia regista o maior aumento diário do mundo em casos de coronavírus há quase um mês. Apesar de mais de 2 milhões de novos casos no mês passado e do vírus se espalhando pelas cidades e vilarejos menores do país, o governo indiano continuou relaxando as restrições para tentar ressuscitar a economia.

Na segunda-feira, o metro de Delhi – um sistema de trânsito rápido que atende a vasta capital da Índia, Nova Delhi, e áreas adjacentes – retomou as operações após cinco meses.

Apenas pessoas assintomáticas podiam embarcar nos trens barulhentos, com máscaras, distanciamento social e controle de temperatura obrigatórios.

“Estamos a caminho. Já se passaram 169 dias desde que vimos vocês!”, Tuitou a conta oficial do Metro de Delhi no Twitter.

A rede de metro da capital é o maior sistema de transporte rápido da Índia. Antes de fechar em Março, os trens lotados transportavam em média 2,6 milhões de passageiros por dia.

A reabertura ocorre depois que a economia da Índia encolheu mais rapidamente do que a de qualquer outra grande nação, quase 24 por cento no último trimestre.

A dor económica da Índia data da desmonetização da moeda do país em 2016 e do lançamento apressado de um imposto sobre bens e serviços no ano seguinte. Mas o severo bloqueio de vírus que começou em 24 de Março exacerbou ainda mais os problemas económicos do país.

Quando o primeiro-ministro Narendra Modi ordenou que 1,4 bilião de indianos ficassem em casa, toda a economia fechou em quatro horas. Milhões perderam seus empregos instantaneamente e dezenas e milhares de trabalhadores migrantes, sem dinheiro e temendo a fome, fugiram das cidades e voltaram para as aldeias. A migração sem precedentes não apenas esvaziou a economia da Índia, mas também espalhou o vírus para os confins do país.

Agora, com o aumento dos casos, a maior parte do país, excepto nas áreas de alto risco, já se abriu e as autoridades dizem que têm pouca escolha.

“Embora as vidas sejam importantes, os meios de subsistência são igualmente importantes”, disse Rajesh Bhusan, o alto funcionário do ministério federal da saúde da Índia, em entrevista colectiva na semana passada.

Aumento de casos e fatalidades

Quase 60 por cento dos casos activos da Índia vêm dos estados de Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka, Maharashtra e Uttar Pradesh, o estado mais populoso da Índia. Mas as infecções também estão voltando a áreas que conseguiram retardar a disseminação do vírus, compensando os ganhos marginais.

Inicialmente atingida fortemente pelo vírus, Nova Delhi parecia ter mudado a maré por meio de sua selecção agressiva de pacientes. Mas depois de reabrir continuamente, o estado relatou um aumento recente de casos e mortes. A reabertura do metro deve piorar ainda mais a situação, temem os especialistas.

O recente aumento de casos também destaca os riscos da estratégia da Índia de depender demais de testes rápidos que rastreiam antígenos ou proteínas virais. Esses testes são baratos, produzem resultados em minutos e permitiram à Índia testar mais de um milhão de pacientes diariamente.

Mas eles também são menos precisos e provavelmente não detectam pessoas infectadas, disse o Dr. Gagandeep Kang, especialista em doenças infecciosas do Christian Medical College de Vellore, no sul da Índia.

A Índia também diz que sua taxa de recuperação é de 77,3 por cento e a taxa de mortalidade de casos caiu para cerca de 1,72 por cento.