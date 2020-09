Covid-19: Angola com 30 novos infectados e seis recuperados

As autoridades sanitárias anunciaram, neste domingo, o registo de 30 novos casos de infecção e a recuperação de seis pacientes, nas últimas 24 horas.

De acordo com o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, que fazia a actualização de dados, trata-se de três de casos registados em Cabinda, três no município do Soyo, província do Zaire, e 24 em Luanda.

Dos novos pacientes, com idades compreendidas entre os 5 aos 77 anos, 21 são do sexo masculino e 9 do sexo feminino.

O país conta com 2.965 casos positivos, com 117 óbitos, 1.198 recuperados e 1.650 activos.

Dos casos activos, três estão em estado crítico com ventilação mecânica invasiva, 20 graves, 48 moderados, 44 com sintomas leves e 1.535 assintomáticos.