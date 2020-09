7 de Setembro: Bolsonaro desfila sem máscara rodeado de crianças

O presidente Jair Bolsonaro participou nesta segunda-feira (7) de solenidade no gramado do Palácio da Alvorada em comemoração dos 198 anos da independência do Brasil.

Com o cancelamento do desfile cívico-militar de 7 de Setembro por conta da pandemia da COVID-19, até 800 pessoas tiveram autorização para assistir à cerimônia.

Ao chegar ao Palácio da Alvorada, o presidente e a primeira-dama Michelle Bolsonaro cumprimentaram e tiraram fotos com apoiadores, o que não é recomendado por autoridades sanitárias no contexto de pandemia do novo coronavírus.

Além disso, sem usar máscara, Jair Bolsonaro chegou à cerimônia no carro presidencial acompanhado de várias crianças, parte das quais também não usava máscaras.

O Ministério da Defesa havia orientado as Forças Armadas a não participarem de eventos de 7 de Setembro este ano, cancelando assim os tradicionais desfiles na Esplanada dos Ministérios, em Brasília.

Segundo o ministério, por causa da pandemia do coronavírus, “não é recomendável pelas autoridades sanitárias a promoção de eventos que possam gerar aglomerações de público, devido ao risco de contaminação”.