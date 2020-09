Presidenciais 2021 em Portugal: Ana Gomes em contactos para avançar

A análise política está fechada. Ana Gomes almoçou na quinta-feira com o socialista Francisco Assis e acelera contactos. Manuel Alegre segue na lista

O“sim” de Ana Gomes está por um fio. A militante socialista almoçou na quinta-feira com Francisco Assis, um dos seus mais entusiásticos apoiantes no partido, e para os próximos dias tem previstos mais contactos na área do PS (mas não só) que incluem uma conversa com o histórico Manuel Alegre.

Uma fonte que acompanha o processo confirmou ao Expresso que “a decisão ao nível da análise política está fechada”. Falta agora Ana Gomes prosseguir as conversas decisivas com pessoas que a tinham incentivado a avançar e que, “no seu grosso, são do PS”.

“Só falta resolver um restinho”, resumem no inner circle da ex-eurodeputada e diplomata, que esta semana retomou a “reflexão” que a morte inesperada do marido a obrigou a suspender.

Forçada a parar quando — antes do verão e após ter assumido estar a refletir numa candidatura —, soube da doença grave de António Franco, Ana Gomes congelou o tema até ao passado fim de semana, quando cumpriu uma evocação ao marido entre família e amigos. No domingo, regressou ao comentário na SICN e manteve em aberto o cenário de candidatura, prometendo uma decisão para “breve”.