Retorno das peças de arte africana em 2020: Guerras punitivas, pilhagem e mais pilhagem – o saque dos bronzes de Benin

Em que condições os ícones culturais da África foram roubados pelas potências coloniais? Ade Daramy descreve a invasão colonial britânica do Reino de Benin na atual Nigéria e as justificativas que foram usadas para manter seus tesouros de arte.

A maioria das guerras travadas na África começaram como expedições “punitivas” que se intensificaram e invariavelmente terminaram com o retorno de uma potência colonial vitoriosa, carregada de saques e seus homens guirlandas de medalhas, por ter “colocado em seu lugar” algum rei impertinente, príncipe ou chefe.

Houve uma guerra envolvendo uma dessas ‘grandes potências’ acontecendo todos os anos de 1801 – a Guerra Temne em Serra Leoa – até a segunda Guerra dos Bôeres em 1899.

O que o público pensa de suas nações se envolvendo em tantas guerras? A resposta curta é: eles adoraram. Vejamos três expedições britânicas, como eram invariavelmente descritas ao público e, especificamente, a Expedição Benin de 1897 à Nigéria – o prelúdio e o resultado do qual são um estudo clássico de como as guerras são ‘vendidas’ ao público. As outras foram a 4ª Guerra Anglo-Ashanti de 1895 (Gana) e a Guerra do Imposto Hut de 1898 (Serra Leoa).

‘Privilégio branco’ foi definido muito antes do 19º século, mas muitas das guerras travadas em seguida, voltou a sublinhar o conceito. Tanto na Guerra Anglo-Ashanti quanto na Guerra Fiscal Hut, envolveu governantes (Rei Prempeh em Gana e Bai Bureh em Serra Leoa) recusando-se a se render à soberania britânica.

Nenhum dos dois tinha “lido o memorando” de que as potências europeias eram donas do mundo e era simplesmente uma questão de decidir entre si quais eram as partes que possuíam.

Em janeiro de 1897, começaram a aparecer na imprensa britânica relatórios sobre um ‘desastre no Benin’, relacionado ao ataque e massacre das tropas do Império Britânico. De mais de 250, apenas dois sobreviveram.

Os relatórios amplamente divulgados com base no relato de um dos sobreviventes, falavam do Benin como um lugar da ‘mais grosseira superstição e uma população nativa abundante, uma presa da adoração de fetiches e os sacerdotes astutos que dominam em seu nome’.

O relatório terminou com esses nativos ‘… encontrando expressão em hábitos de brutalidade nojenta e cenas de crueldade hedionda e derramamento de sangue ordenados por uma raça degradada de selvagens …’

Obviamente, eles não só precisavam ‘ser salvos e trazidos à luz do cristianismo’, mas também aprender uma lição muito boa. Cada jornal publicou a história. Cartas aos jornais simplesmente imploravam: ‘Quando vamos agir?’

Tesouro

Os que propuseram a expedição foram abertos o suficiente para afirmar que o custo seria coberto “pelas grandes quantidades de marfim, acredita-se que estejam no palácio do rei”. Eles a chamaram de ‘Expedição Punitiva ao Benin’ desde o início.

O público ficou impressionado com a expedição e se manteve atualizado com as constantes reportagens da imprensa. A cidade e todas as estruturas dentro de suas muralhas foram totalmente destruídas em um ato de selvageria desenfreada entre 9 e 18 de fevereiro. Na Grã-Bretanha, o fim da campanha foi saudado com alegria.

No final da campanha, o The Illustrated London News publicou um suplemento de 13 páginas com fotografias e esboços de artistas. Foi um grande golpe, fazendo um relato passo a passo, desde a partida dos navios em fevereiro, até a sua conclusão.

As tropas voltaram para as boas-vindas de um herói e houve grande interesse no ‘tesouro do Benin’ de que ouviram falar. Alguns dos bronzes foram exibidos e atraíram grandes multidões.

Vendida a ideia de que essas pessoas eram as mais bárbaras do planeta, como o público conciliou isso com a beleza da arte? Fácil. Basta dizer com grande autoridade e nenhuma evidência de que esses artefatos devem ter sido ‘levados do Egito para Benin’. Assim que o público os viu, eles também se convenceram dessa narrativa.

Um jornal disse: ‘ Em design e execução, eles são inigualáveis ​​por qualquer coisa até então atribuída às raças negras e não desacreditariam os artesãos mais experientes da Europa.’

Portanto, era fácil justificar que essas grandes obras de arte estariam mais seguras nas mãos dos britânicos, em vez de em seu devido lugar, com seus legítimos proprietários. Você pode dizer que não mudou muito.

Actualmente, estamos lutando para lidar com nosso patrimônio roubado em termos ocidentais, com conversas sobre museus e curadoria – mas essas coisas nunca foram feitas para museus, em primeiro lugar.