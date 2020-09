O ritmo dançante de Paulo de Almeida que contagiou as forças em parada no Alto Zambeze

Toques de mágica, transmitidos com pés cadenciados, acompanhado de salvas de palmas, foram os momentos de alegria transmitidos às forças pelo número “1” da Polícia Nacional de Angola no fim de sua jornada de campo, no município do Cazombo, mais conhecido por “Alto Zambeze”.

Foi na 9ª Unidade da Polícia de Guarda Fronteiras, que os efectivos policiais viram um Comandante-Geral mais descontraído, minutos depois de passar em revista as forças em parada.

Em ritmo dançante e com cantos de exaltação, o Comandante-Geral orientou as forças, pisando e rasgando a terra com o pé esquerdo, transmitindo alento, alegria e recriação ao mesmo tempo orientações.

Por minutos, todos ficaram de boca e aberta, pois não é sempre que se presencia cenários assim, brindados por parte do gestor máximo das forças policiais.

Em meios de salva de palmas e aplausos, viu-se um Paulo de Almeida e uma delegação de alto nível transmitindo carinho, demonstrando às forças da farda azul, que os chefes estão com soldados na nobre missão de garantir a protecção da vasta fronteira angolana que separa as vizinhas Repúblicas Democrática do Congo e da Zâmbia.

No meio de gritos e assobios ouviam-se dizeres como: “Os meus filhos vão saber, hoje, que dancei com o pai grande da nossa Polícia, é só alegria”, vociferou um dos agentes.

Depois disso, só foram giros, rodopios e mais giros para quem se juntou ao ritmo dançante e aos cantos memoráveis…~

Bem haja Comandante-Geral e bem haja bravos guerreiros da 9ª Unidade da Polícia de Guarda Fronteiras!

Crónica da Polícia Nacional | in facebook