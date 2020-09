A ‘reabertura inteligente’ da África através da tecnologia é urgente para AfCFTA

Um aumento nas infecções por Covid-19 à medida que a África reabre suas fronteiras representa uma grande ameaça ao comércio do AfCFTA. Neste momento crucial, é essencial que os Estados membros actuem em coordenação e empreguem as soluções inteligentes desenvolvidas pela União Africana e seus parceiros do sector privado, afirma Olusegun Obasanjo .

O mundo está se reabrindo para a atividade social e econômica após muitos meses de ‘bloqueio’ e outras medidas restritivas para conter a disseminação da Covid-19.

Agora está claro que, apesar de todos os esforços globais, a doença permanecerá conosco por mais tempo do que o previsto. Na verdade, até que uma vacina seja encontrada, espera-se que a Covid-19 continue a se espalhar entre as populações e a impactar as actividades económicas, embora em escala decrescente.

O desafio para os governos, especialmente na África, onde os sistemas e instituições não são tão eficientes e eficazes como os dos países mais avançados, é como controlar a propagação da doença e, ao mesmo tempo, permitir que a tão necessária atividade econômica forneça e proteja os meios de subsistência.

A África precisa de uma abordagem coordenada para reabrir

Embora eu elogie os estados africanos e seus governos por estarem à altura da ocasião e reduzir as fatalidades decorrentes de infecções por Covid-19, apesar de seus conhecidos desafios de infraestrutura e institucionais, estou preocupado que o relaxamento dos bloqueios e a reabertura desses países possam levar a um reversão da conquista registrada nos últimos seis meses, a menos que seja feita de forma inteligente e responsável. É fundamental, portanto, que o continente continue a cooperar e a ter uma abordagem coordenada para a reabertura.

No auge da crise, um comitê diretor de toda a África para administrar a crise (AFTCOR) foi instituído e apoiado por um fundo comum mobilizado por meio do setor privado continental. Alguns dos nossos líderes mais renomados foram nomeados enviados para garantir que a África fale a uma só voz.

E, em todos os lugares, argumentou-se que a crise era o estímulo mais forte e a melhor oportunidade para acelerar o surgimento do mercado único, através da Área de Livre Comércio Continental Africano (AfCFTA), e assim aumentar a autossuficiência e a resiliência.

Estamos no momento mais crítico da crise. A reabertura de nossas fronteiras e o relaxamento das políticas de bloqueio em nossos países individuais exigem que permaneçamos vigilantes.

Esta é a única maneira de garantir que daremos às nossas economias um impulso tão necessário enquanto nos recuperamos da devastação da Covid-19. Já fomos constrangidos pela Covid-19 a perder o início muito antecipado de 2020 do comércio sob o AfCTFA.

Não podemos perder a nova data de janeiro de 2021 se quisermos fazer algum progresso sério com a recuperação econômica nesta era de Covid-19.

Soluções inteligentes

Acredito que uma grande ameaça ao comércio do AfCTFA – e, de fato, às atividades econômicas gerais em nosso continente – será um pico nas infecções por Covid-19 devido ao movimento transfronteiriço conforme reabrimos para comércio e negócios. Como vimos em outras partes do mundo, a tecnologia desempenha um papel fundamental em nos ajudar a lidar com essa ameaça.

Sinto-me encorajado pela intervenção de vários órgãos e organismos da UA, como o Africa CDC, o Departamento de Comércio e Indústria da UA, a Comissão de Aviação Cívica Africana, a Organização Africana de Normalização e o Conselho Africano de Investigação Científica e Inovação, trabalhando em parceria com organizações multistakeholder do sector privado, como AfroChampions, o Africa Tourism Board, a African Economic Zones Organization e a Koldchain BioCordon, entre várias outras, para encontrar soluções tecnológicas para alguns desses desafios. Ainda mais notável, todas essas plataformas de ‘bens digitais públicos’ foram oferecidas gratuitamente aos governos e cidadãos africanos.

Essas soluções inteligentes, muitas vezes impulsionadas por tecnologias digitais, como o PanaBIOS, para permitir viagens internacionais sem o risco de uma onda de infecções; e os outros no quadro AVRIVA, concebidos para permitir que os governos africanos ultrapassem o cronograma de janeiro de 2021 para o início do comércio sob AfCFTA, movendo todas as negociações pendentes online, são urgentes e críticos.

Como tal, eles merecem o total apoio dos Estados membros. Outros, como o TribeID, que visa transformar a capacidade das plataformas de comércio eletrónico para transformar as PMEs africanas no coração do AfCFTA, são de grande importância estrutural para que o AfCFTA se torne mais do que um pedaço de papel, outro Acordo de Yamoussoukro – um acordo a abrir Céus africanos, que não foi totalmente e adequadamente implementado.

Transformando a pandemia em uma oportunidade

Considere o problema que o PanaBIOS foi projetado para resolver, por exemplo: como os testes realizados em qualquer lugar do continente e os resultados dos testes digitais gerados por laboratórios mutuamente reconhecidos em diferentes países africanos podem ser confiáveis ​​para viagens internacionais. A alternativa para esta estrutura de TrustedTesting inspirada no CDC da África é o caos, a confusão e a enorme inconveniência em tempo e custo de cada país africano, exigindo que todos os viajantes realizem testes na chegada, antes da partida e durante o trânsito!

Para os africanos em partes menos conectadas do continente, isso pode chegar a US $ 500 em testes para uma única viagem. Apenas pelo ‘privilégio’ de viajar dentro do próprio continente? É precisamente para problemas como esses que a cooperação africana foi projetada para resolver, e para os quais as soluções tecnológicas caseiras da África, como o PanaBIOS, agora equipam nossos líderes para enfrentá-los de maneira inteligente e eficaz.

É a esperança fervorosa de todos os pan-africanistas que este continente não ‘desperdice esta crise’. Que devemos abraçar esta próxima reabertura para colaborar intensamente a fim de mostrar ao mundo a engenhosidade, coragem e previsão com que o africano, tantas vezes marginalizado no sistema internacional, é abençoado. A pandemia deve ser transformada em uma oportunidade de virar a narrativa.

Olusegun Obasanjo foi presidente da Nigéria e estadista internacional.