PRS critica obra executada no quadro do PIIM

O secretário do Partido de Renovação Social (PRS) no Huambo, Soliya Selende Lumumba, defendeu, na região, mais seriedade dos administradores municipais na execução dos projectos do Programa Integrado de Intervenção nos Municípios (PIIM), visando a melhoria das condições das comunidades.

Falando à imprensa, após efectuar uma visita de constatação as obras de reabilitação da estrada Huambo/Ecunha, passando pelo sector do Petróleo, o político lamentou a forma como está a ser executado este projecto que, a seu ver, monstra várias debilidades, que podem comprometer a qualidade da mesma.

“Lamentamos o facto de as obras mostrarem debilidades logo com as primeiras chuvas que se abateram sobre a cidade Huambo, facto que demonstra a incapacidade daqueles que estão envolvidos no processo de reabilitação da estrada da Alemanha/Ecunha, passando pelo sector do petróleo”, referiu.

Acrescentou que o projecto, ligado aos programas do município do Huambo, foi concebido sem valas de drenagem e, após a primeira chuvas desta época, possuir já buracos e pedras.

De igual modo, acrescentou que a administração deve rever a questão das pontes deste troço, já que as actuais foram construídas com troncos e chapas, sem a devida segurança, pondo assim em causa a durabilidade do projecto.

Em declarações à Angop sobre a qualidade das empreitadas, em curso desde Junho último, o administrador do Huambo, João Figueiredo, realçou o empenho das autoridades locais em garantir a qualidade necessária às obras de terraplanagem, não só destes, mas de uma forma geral dos 15 quilómetros de estradas das vias de acesso aos bairros periféricos, desenvolvidas no âmbito do PIIM.

O responsável referiu que a administração está a trabalhar com a empresa de fiscalização das obras para que, no final, se possa alcançar a qualidade desejada, dentro dos padrões exigidos.

João Figueiredo tranquilizou os munícipes, ao salientar que as referidas obras estão apenas na sua primeira fase e, terminada esta, que visa apenas tornar mais fácil a circulação nos referidos troços, sem especificar a dada exacta da sua conclusão, terão lugar outras duas, que vão cingir-se, entre outras acções, na melhoria das valetas e concepção de inclinações para permitir um maior fluxo das águas e garantir a durabilidade das mesmas estradas.

Ainda para a manutenção das mesmas estradas, avançou que a administração municipal vai continuar a desenvolver obras de restauro e conservação, de forma, regular, de modo a mitigar os efeitos negativos das quedas pluviométricas que se abatem intensamente na região.

O município do Huambo, sede da província com o mesmo nome, conta com uma área de dois mil e 609 quilómetros quadrados, repartidos em três comunas (Sede, Calima e Chipipa) e uma população estimada em 815 mil e 685 habitantes.