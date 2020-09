Prazo estipulado pela FAB termina às 15 horas de hoje

As associações provinciais de basquetebol têm de provar documentalmente a legitimidade, até às 15h00, a fim de participarem do pleito eleitoral para a renovação dos órgãos sociais da Federação Angolana de Basquetebol (FAB), visando o ciclo olímpico 2020/24.

A falta da definição da população votante tem dificultado o normal funcionamento da Comissão Eleitoral Nacional, que tomou posse há cerca de dezassete dias. Reunida, recentemente, com o órgão que vai conduzir o sufrágio, a Comissão de Gestão “ad hoc” da FAB, coordenada por Gustavo da Conceição, fez sair um instrutivo, alertando sobre a observância do máximo rigor, visando a transparência e o cumprimento escrupuloso da Lei, dos Estatutos, Regimentos e Normas que norteiam a realização de um pleito eleitoral.

E é, com base no referido instrutivo, que as associações provinciais devem apresentar documentalmente a prova de legitimidade, cumprindo os pressupostos da Lei 6/14 – das Associações Desportivas e os deveres contidos nos Estatutos da FAB sobre o direito ao exercício do voto.

As associações provinciais de basquetebol devem remeter, por via electrónica no endereço geral.fab@fab.ao, ou de forma física, os seguintes documentos: cópias dos Estatutos conformados às exigências da Lei 6/14, da lista dos órgãos sociais, do termo de posse autenticada notarialmente, de comunicados oficiais que comprovem a realização de provas em 2018 e 2019, de boletins de dois jogos que comprovam a participação de um mínimo de três clubes nas respectivas provas, do certificado de registo passado pela Direcção Provincial do pelouro dos Desportos, certificando ter-se efectuado a renovação de mandatos.

Em declarações ao Jornal de Angola, Carlos Júlio, presidente da Associação Provincial de Basquetebol de Luanda (APBL), um dos maiores pólos de desenvolvimento da modalidade, a par de Benguela, assegurou que a instituição está a trabalhar para reunir todos os documentos solicitados. “Estamos a trabalhar para, até sexta-feira, fazer chegar os documentos à federação. Todas as nossas actividades têm sido públicas, e neste sentido estamos completamente à vontade.

Considero o tempo de uma semana exíguo, mas vamos cumprir”, revelou o antigo árbitro de categoria internacional, hoje, nas vestes de presidente de direcção da APBL. Por seu lado, Armando Dala “Dokas”, presidente da Associação de Benguela (APBB), disse que a documentação da entidade e dos filiados começou a ser enviada ao correio da FAB desde quarta-feira.

“Temos todos o ‘dossiers’ em dia e estamos completamente à vontade. Começamos a mandar os documentos na quarta-feira e acredito que até sexta-feira (hoje) vamos concluir com o processo”, garantiu. A mesma posição foi manifestada por Diogo Gomes, presidente da Associação da Huíla (APBH). “Temos os nossos documentos e dos associados em dia e os faremos chegar à direcção da Federação”. As eleições na FAB estão aprazadas para o dia 22 de Novembro do ano em curso.

Assembleia promete acesos debates

A assembleia-geral extraordinária da FAB, marcada para o dia 12 do mês em curso, através de videoconferência, promete acesos debates em torno da população votante, cuja lista provisória foi contestada pelas associações provinciais de Benguela e Huíla.

A lista apresentada pelo órgão reitor da modalidade coloca a província de Benguela, com apenas um representante, no caso, a Casa do Pessoal do Porto do Lobito (CPPL), deixando de “fora” cinco clubes, de acordo com Armando Dala “Dokas”, presidente da associação local.

“Surpreendentemente, a província aparece nesta lista provisória com apenas um clube, quando na realidade são seis. Nesta lista não consta o Sporting de Benguela, 1º de Maio, Cabe de Benguela, Escola Desportiva Graça de Benguela e Académica Petróleos do Lobito”, revelou. Armando Dala “Dokas assegurou, por outro lado, que todos os filiados vão provar documentalmente a sua legitimidade, para que possam participar do pleito eleitoral.

“Estamos a preparar os documentos todos. Sinceramente, não sei dizer porquê que estas agremiações não aparecem na lista provisória da FAB”, lamentou. Diogo Gomes, presidente da associação da Huíla (APBH), mostrou-se igualmente surpreso com as ausências do Desportivo da Huíla e Inter local.

“Na lista que recebemos estão apenas as formações do Heja Sport Clube do Lubango e Sport Lubango e Benfica. Temos os documentos reunidos para provar a legitimidade dos nossos associados”,’ garantiu Diogo Gomes.