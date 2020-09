João Lourenço autoriza financiamento de 90,6 milhões USD para vias urbanas no Zaire adjudicadas por ajuste directo à Globaltec em 2019

O Presidente da República aprovou dois acordos de financiamento com o Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, no valor global de 90, 6 milhões de dólares norte-americanos, com cobertura da Companhia Espanhola de Seguro de Crédito à Exportação, para a materialização do Programa de Construção das Vias Urbanas do Zaire. O projecto foi entregue à sociedade anónima Globaltec Desarrollos e Ingenieria por ajuste directo ordenado por um despacho com data de Janeiro de 2019.

O primeiro acordo, de 53,5 milhões USD destina-se à primeira fase do programa, e no valor está incluído o pagamento de 15% do prémio de Seguro de Crédito à Exportação.

O segundo empréstimo é destinado à segunda fase do Programa de Construção das Vias Urbanas do Zaire e inclui o pagamento de 85% do prémio de Seguro de Crédito à Exportação.

No despacho de 1/19, consultado pelo Novo Jornal, João Lourenço autorizava a despesa global de 86,7 milhões de dólares e formalizava a abertura do procedimento de contratação simplificada para a construção de 24 vias urbanas nos municípios do Zaire.

Neste despacho de 1 de Setembro, o Chefe de Estado autoriza a ministra das Finanças, com a faculdade de subdelegar, a assinar os acordos de financiamento e toda a documentação com eles relacionada, em nome e em representação da República de Angola.