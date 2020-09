Festival provincial de teatro já decorre no Bengo

O festival provincial de teatro do Bengo arrancou esta quinta-feira, no cine teatro Caxito com a exibição da peça “Caxito”, do grupo Projecto Arte em Acção.

Durante três dias, grupos dos seis municípios da província do Bengo vão exibir as suas peças com temática relacionada com o Dia do Herói Nacional (17 de Setembro).

Em exibição estarão as peças teatrais “Herói nacional”, “Ouvi dizer”, “A sanzala”, “Mbanza”, “Conflitos tradicionais” e “Tradição”.

O festival contará com a participação dos grupos teatrais Jovens Reais, do município dos Dembos, Colectivo de artes, do Bula Atumba, Associação de Actores do Ambriz, Dimatekeno Teatro de Nambuangongo, Projecto Arte em Acção, do Dande e Twanza Twa Pango, do Pango Aluquém.

Em declarações à Angop, o director do Gabinete Provincial da Cultura, Yuri da Silva, explicou que pretende-se com este evento promover um maior dinamismo ao panorama cultural na província do Bengo e entreter a população, em particular os amantes das artes, numa altura em que se enfrentam restrições devido a pandemia da covid-19.

O responsável disse terem sido criadas medidas de biossegurança, que passam pela redução da capacidade de espectadores no cine, a disponibilização de álcool-gel e água corrente com sabão para a lavagem das mãos, assim como a desinfestação do local.

O festival é uma realização do Governo Provincial do Bengo para comemorar o 45º aniversário da Independência Nacional (11 de Novembro), sendo que o mesmo está enquadrada na jornada do Dia do Herói Nacional (17 de Setembro).