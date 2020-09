FC Bravos do Maquis confirma contrato com Landu

O guarda-redes Landu Mavanga renovou o contrato com a equipa do FC Bravos do Maquis do Moxico, para época futebolística 2020-2021, disse esta segunda-feira, no Luena, o seu vice-presidente para o Futebol, José Barraca Dembo.

Ao reagir a informação segundo a qual o titular da baliza maquizardes assinou pelo Vita Clube de Kinshasa, José Barraca Dembo reiterou que o FC Bravos do Maquis está a contar com o atleta para a próxima época desportiva.

O vice-presidente fez saber que a direcção do FC Bravos do Maquis não recebeu nenhuma comunicação sobre a saída do atleta e desconhece as negociações com o Vita Clube de Kinshasa.

Explicou que a nível mundial nos contratos há uma cláusula que vela por essas situações e se na verdade existir uma equipa interessada pelo atleta, uma vez ser jogador do FC Bravos, tem que haver negociações.

Avançou que, para além de Landu, renovaram contrato com o emblema do Moxico o guarda-redes Agostinho, os defesas Fabrício, Wiwi, Mayungo, Bernardo e o brasileiro David Luís, os médios Lourenço, Vadinho, Mussumari, Adolfo, Estêvão e os avançados Chole e Da Banda.

O moçambicano Miro deixa de jogar e passa a fazer parte da equipa técnica.

Em relação as saídas, destaque para o guarda-redes Famy, os defesas, Filipe, Gaca e Amaro os médios Vado, Djamine, Dr Lamy, Zé Panzo, Belito, Germano, Miguel, Gazeta e o Brasileiro Bil Goy.

O clube do Leste do país está a negociar com Liliano, ex-jogador do R. do Libolo, Nomalissa, ex- Sporting de Cabinda, e Macussa, ex – Recreativo da Caála do Huambo.