Ponto final na ‘novela’. Neymar garante que continua no PSG

Internacional brasileiro assume o desejo de voltar a disputar a final da Liga dos Campeões pelos franceses.

Ointernacional brasileiro Neymar colocou, esta segunda-feira, ponto final na ‘novela’ criada em torno do futuro próximo, depois de ter sido apontado como suposto alvo de Barcelona e Manchester City para o mercado de transferências.

Em entrevista concedida à mais recente edição da revista oficial do Paris Saint-Germain, o avançado de 28 anos garantiu que, neste momento, só lhe passa pela cabeça permanecer no atual clube, com o qual tem contrato por mais dois anos.

“Vou ficar e quero regressar à final”, atirou o jogador, referindo-se à decisão da Liga dos Campeões, onde, recorde-se, o conjunto gaulês foi derrotado pelo Bayern Munique, por 0-1, em jogo disputado no estádio da Luz, em Lisboa.

A afirmação surge, de resto, dias depois das notícias que davam conta de um alegado telefonema da parte de Lionel Messi (com quem jogou no Barcelona), no qual teria tentado convencer Neymar a partir para o Manchester City.