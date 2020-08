Governo de Cabo Verde aponta aposta na economia azul como vector de desenvolvimento

Governo de Cabo Verde aponta a Economia Azul como um dos principais aceleradores do desenvolvimento sustentável do país. O governo envolver a sociedade cabo-verdiana para construir o consenso sobre orientações estratégicas para o desenvolvimento sustentável do país.

O primeiro ministro de Cabo Verde vê a economia azul como um dos principais aceleradores do desenvolvimento sustentável do arquipélago e no último debate Cabo Verde Ambição 2030, Ulisses Correia e Silva apresentou a visão do governo para a economia no horizonte 2030 que é sustentada na transformação de Cabo Verde numa plataforma marítima e logística internacional e num país globalmente inserido na economia regional e mundial.

“Ambicionamos uma economia azul inclusiva e sustentável, enquanto importante acelerador do crescimento económico e catalisadora de maior resiliência económica, mais emprego e mais bem-estar para as populações”.

Ulisses Correia e Silva aponta o Ministério da Economia Marítima como integrador e impulsionador das políticas públicas no domínio da economia azul e destaca a criação da Zona Económica Especial Marítima em São Vicente “para oferecer um quadro coerente e consistente para a atração de investimentos privados nacionais e estrangeiros no eco turismo ligado ao mar, na atividade portuária, nos transportes marítimos, nas pescas, na indústria, na aquacultura, na reparação naval, no bunkering”.

A Economia Azul foi o último tema de uma série de debates estratégicos e ateliers temáticos promovidos pelo Governo no quadro da Ambição 2030 que tem como objetivo Mobilizar a sociedade Cabo-verdiana e construir o consenso sobre orientações estratégicas para o desenvolvimento sustentável do país.

As conclusões dos debates e ateliers sobre a Ambição 2030 vão ser apresentadas numa conferência internacional a realizar, em meados de Setembro deste ano.