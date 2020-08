Feira rende AKZ 200 milhões no Bié

Duzentos milhões de Kwanzas é o montante obtido pelos mais de 200 expositores, nos nove municípios do Bié, durante os dois dias da II Edição da Feira da Batata-Rena e do Milho.

A informação foi avançada no encerramento da exposição do Agro-Negócio, hoje (sábado), no Cuito, pelo governador provincial, Pereira Alfredo, tendo sublinhado que em relação a edição de 2019, houve menos AKZ.100 milhões, devido a Covid-19 que criou algumas restrições no modo de actuação e de convivência dos cidadãos.

O governante destacou ainda a importância da realização do evento, porque visa estimular os camponeses a aumentarem a produção agrícola, tendo em conta o programa do Executivo tendente a reduzir, cada vez mais, as importações.

Enalteceu a entrega dos expositores, incentivou-os a aumentarem a produção agrícola, de modo a contribuirem para a diversificação da economia e diminuir as importações de bens alimentares.

Reafirmou o apoio do Governo da província aos camponeses na campanha agrícola 2020/2021, sendo que na época passada as autoridades fizeram o mesmo com mais 100 mil famílias camponesas e 149 agricultores.

As feiras foram realizadas em simultâneo nos nove municípios sob o lema “Bié apoia a produção e comercialização sustentável” e inseriram-se no programa comemorativo do 85º aniversário da criação da província, que decorre desde 15 até 31 do mês em curso.

Bié, centro de Angola, conta com uma população estimada em milhão e 455 mil 255, na sua maioria camponeses, segundo dados definitivos do Censo Geral da População e Habitação de 2014.