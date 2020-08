Feira do Campo arrecada nove milhões de kwanzas

Nove milhões de kwanzas foram arrecadados na 1ª edição da Feira do Campo, que decorreu sexta-feira e sábado, no município da Quibala, província do Cuanza Sul.

Os dados foram avançados, no final da tarde de hoje, pelo governador local, Job Capapinha, quando encerrava o evento que juntou 165 expositores dos 12 municípios da província e dois oriundos de Benguela.

Foram expostos, de modo geral, mais de 10 mil toneladas de produtos diversos do campo, carnes e peixes.

O dirigente considerou satisfatório o resultado do certame e anunciou para os dias quatro e cinco de Dezembro deste ano a realização da 2ª edição desta feira, tendo convidado agricultores de outras províncias.

No entanto, o anúncio satisfaz boa parte dos agricultores que já ansiava uma periodicidade bi-anual, embora outros falavam em trimestral, em época de cada safra.

A Angop soube dos expositores que o feijão manteiga, a batata-doce e rena, mandioca e o mel constam dos produtos mais vendidos durante os dois dias de feira.

Sem quantificar valores arrecadados, alguns feirantes manifestam-se satisfeitos pela quantidade de produtos comercializados.

“Posso apenas dizer que trouxemos mais de 500 litros de mel e neste momento restou pouco menos de 15”, disse o apicultor Josias Adão, do município da Quilenda.

Cada litro foi vendido a 2500 kwanzas.

O preço da caixa de batata rena variou entre seis e oito mil kwanzas, enquanto a batata doce custou nove mil kz.

Já a agricultora Adelina Cardoso, pertencente a uma cooperativa do município do Libolo, fez saber que arrecadou trinta mil kwanzas, resultantes de 300 quilogramas de feijão manteiga comercializados ao preço de 100 kz cada.

A Feira do Campo é uma iniciativa do Ministério do Comércio e Indústria e objectiva facilitar o escoamento dos produtos dos pequenos agricultores, cooperativas, fazendeiros e promover ambientes de negócios com comerciantes.