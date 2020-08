Anitta e Neymar aparecem cantando e dançando juntos na Espanha

Anitta, 27, resolveu visitar o amigo Neymar, 28, em Ibiza, na Espanha. A cantora, que passou pela Croácia e Itália, curtiu a noite ao lado do grupo de amigos que tem em comum com o craque do PSG.

Os dois cantaram juntos o novo single de Anitta com Papatinho, que será lançado amanhã (28). A cantora carioca compartilhou o vídeo dos dois em seu Story do Instagram na noite de quarta (26).

A voz de “Vai Malandra” também publicou uma foto ao lado de um time de amigos durante um passeio de lancha e escreveu na legenda: “Patroa tá on muita coisa”. O jogador brasileiro Vinicius Jr., que joga no Real Madrid, que também estava na foto, comentou: “Muito on”.

Já Neymar, por sua vez, publicou um vídeo com o filho Davi Lucca curtindo um final de tarde ensolarado enquanto faz embaixadinhas com o herdeiro, fruto do seu breve relacionamento com Carol Dantas.

A amizade de Neymar e Anitta é de longa da data. Mas, no Carnaval de 2019 boatos de que os dois teriam se beijado surgiu após um vídeo circular na web. Nas imagens, os dois aparecem juntos em um momento íntimo em um camarote na Sapucaí, Rio de Janeiro.

Na época, Anitta desmentiu os boatos e ainda afirmou que não tinha amizade com a actriz Bruna Marquezine, ex-namorado de Neymar, que também estava presente no camarote. “Gente, eu sou amiga do Neymar há muitos, muitos e muitos anos (…) Eu não sei onde Neymar terminou a noite dele, mas sei que a minha terminou aqui em casa”, disse a cantora.