Os fantasmas da supremacia branca da África do Sul continuam a crescer

Depois da sua longa história sob o apavorante sistema de apartheid baseado na supremacia da raça branca, seria de esperar que a vida das populações negras na África do Sul tivessem melhor sorte. Infelizmente, relata Mushtak Parker, a sorte dos negros do país quase não apresentou melhorias.

Nenhum país do mundo saiu ileso da Covid-19. Em África, os países têm imensas histórias de sucesso convincentes para contar, mas os seus principais desafios socioeconómicos (boa governança, responsabilidade, melhoria económica, criação de empregos e distribuição de riqueza) precedem o início da Covid-19.

Já se passaram 26 anos desde o colapso do apartheid e a chegada ao poder do ANC liderado por aquele ícone global, que é Nelson Mandela. Nos últimos meses registaram-se protestos globais contra o racismo institucionalizado na aplicação da lei americana, liderados pelo movimento Black Lives Matter (BLM), após o assassinato em Maio do afro-americano George Floyd.

Na transformação pós-apartheid da África do Sul, as vidas dos negros têm realmente o mesmo valor hoje do que durante o apartheid? “Black Lives deveria ter mais importância hoje, mas não o suficiente”, explica Michael Morris do gabinete think tank independente, do Institute of Race Relations (IRR) em Joanesburgo.

“Moralmente, a África do Sul pós-1994 tinha a obrigação de lidar com o legado devastador do apartheid – e os ganhos fundamentais da franquia e a dignidade da liberdade e igualdade que são indiscutíveis. O dividendo democrático reflecte-se na melhoria das condições de vida material dos negros.

“O legado do apartheid continua a ser uma teimosa característica da sociedade, principalmente porque tem sido mal tratado, por políticas ineficazes – na educação, capacitação, direito do trabalho e economia.”

Resultados diferentes

A Pesquisa de Qualidade de Vida publicada pelo Center for Risk Analysis em Joanesburgo em Novembro passado, concluiu que a maioria dos sul-africanos deseja uma vida de classe média numa cidade, com Gauteng e Western Cape, empatadas na condição de províncias com melhor qualidade de vida.

Os sul-africanos brancos emergiram com a pontuação mais alta de qualidade de vida no que se refere à taxa de aprovação matricial, empregos, despesas superiores a R10.000 ($ 566) por mês, casas hipotecadas, remoção de lixo, cobertura de assistência médica e acesso a instalações de saneamento básico, enquanto os resultados foram piores para os sul-africanos negros em todos os indicadores. Isso é agravado pela divisão urbano / rural.

O dividendo democrático, afirma Morris, foi substancial nos primeiros 13 anos de governo do ANC. O número de pessoas com empregos dobrou. Dez casas formais foram construídas para cada novo barraco erguido. O número de estudantes universitários dobrou. A taxa de homicídios foi cortada pela metade. O número de compradores negros de propriedades suburbanas aumentou para rivalizar com o número de compradores brancos. Em algumas escolas particulares, a matrícula de negros nas séries iniciais superou a matrícula de brancos.

“O crescimento económico”, acrescenta ele, “subiu para uma média de 5% entre 1994 e 2007. Os níveis de dívida do governo caíram pela metade e um superávit orçamentário foi registado – algo que o ANC nunca recebeu como devido crédito ou reconhecimento. Hoje, há mais famílias negras do que brancas na faixa superior de despesas mensais registadas pela StatsSA. ”

Supremacia do Estado e cleptocracia

Tudo começou a ficar em forma de pera depois de 2007, especialmente durante a presidência Zuma, quando a supremacia do Estado e a cleptocracia se tornaram a norma. Foi como se outra pandemia tivesse devastado o país. Ramaphosa herdou uma economia, ou melhor, um país em crise, onde a maioria estava em retrocesso e Vidas Negras, especialmente os pobres rurais e urbanos, permaneciam marginalizados.

O perigo é uma simplificação excessiva e conveniente das complexidades de uma dispensação pós-apartheid. Vejamos a violência do género e o feminicídio (assassinato intencional de mulheres e meninas). O alerta de Madiba: “A liberdade não pode ser alcançada a menos que as [nossas] mulheres tenham sido emancipadas de todas as formas de opressão”, soa como um zumbido verbal perpétuo aos ouvidos de Ramaphosa.

Na África do Sul, as meninas adolescentes têm o maior índice de infecção e são os maiores agentes de transmissão do HIV adquirido do homem, muitas vezes em consequência de estupro e violência sexual, que são muito prevalecentes.

Seria uma pena se ‘A Batalha das Vidas’ – Negros, Brancos, Marrons e Todos – fosse reduzida à política de raça, recursos, ressentimento e desigualdade.

No centro divisa-se está uma luta ideológica. “Continuam a existir deficiências substanciais, principalmente porque foram mal tratadas por políticas ineficazes ou contraproducentes”, acrescenta Morris. “A maior parte das vítimas dessas falhas são negros.

“Hoje, menos de metade dos jovens tem trabalho – e nas tendências actuais nunca funcionará; agora há mais pessoas no bem-estar do que no emprego; a qualidade do ensino de matemática e ciências nas escolas é avaliada em 128 entre 140 países; cerca de apenas cinco em cada 100 crianças passarão em matemática na matrícula com uma nota de 50%; meio milhão de sul-africanos foram assassinados desde 1994 a uma taxa que é hoje 30 vezes maior do que na maioria das sociedades civilizadas. ”

O falecido Seddick Isaacs, que estava na Ilha Robben com Mandela e Zuma, lamentou que a igualdade política não foi acompanhada pela igualdade económica, que se aprofundou desde que o ANC chegou ao poder. Ele insistiu que isso foi impulsionado pelo forte elemento do corporativismo na economia. Apesar do surgimento de uma classe média negra, a riqueza económica ainda é predominantemente propriedade de brancos.

Então, o ANC corre o risco de comprometer o seu espírito revolucionário? Na esquerda radical, os Economic Freedom Fighters (EEF) sequestraram essa narrativa ao promover uma agenda intervencionista radical, incluindo reformas agrárias de longo alcance por meio de propostas polémicas de expropriação sem compensação (EWC) ou outras.

O economista Dr. Frans Cronje argumenta que “a única saída é o ANC replicar as circunstâncias económicas que teve sucesso em alcançar entre 1994 e 2007, que elevaram os padrões de vida dos sul-africanos”. Os reformistas do ANC, afirma ele, foram reduzidos a uma “influência minoritária que não comanda o equilíbrio de poder”.

Crise no topo da crise

Então, que política socioeconómica é a mais adequada para minimizar ou erradicar a desigualdade e, assim, tornar a vida dos negros mais importante?

O primeiro teste político pós-Covid-19 acontecerá no próximo ano, quando as eleições locais em todo o país estiverem programadas. Os sul-africanos tinham grande confiança em Ramaphosa no início da pandemia, mas esse apoio diminuiu à medida que o bloqueio que se seguiu se consolidou.

No Cabo Oriental, casa do capitão de rúgbi do Springbok, Siya Kolisi, o sistema hospitalar público praticamente entrou em colapso devido à falta de liderança, falta de recursos e equipe clínica e aliada. Nos locais de drive-through Covid-19, custa 850 rands por teste – muito além do que milhões de sul-africanos em confinamento poderiam pagar.

“Covid-19 é uma crise no topo de uma crise, e aqueles que suportam o peso são principalmente os pobres e desfavorecidos, a grande maioria dos quais são negros”, disse o Dr. Cronje

Apesar dos ganhos desde 1994, como sociedade, a África do Sul continua a ter linhas de fractura entrincheiradas – a lenta velocidade da integração; acúmulo desenfreado de dívida pública; igualdade de oportunidades e falta de igualdade; e ressentimento crescente -, que estão a servir para minar as vidas dos negros que são importantes.

Em Julho, a estrela de críquete Proteas, Lungi Ngidi, convocou a Cricket South Africa para apoiar a iniciativa BLM. Ele recebeu muito apoio de outros jogadores e simpatizantes de toda a divisão racial, mas também foi vilipendiado por alguns dinossauros ex-Proteas White, que rejeitaram o BLM como “nada mais do que um movimento político de esquerda” – uma réplica comum dos supremacistas brancos de Trump.

Os fantasmas da supremacia branca, mesmo no país mais desenvolvido da África, continuam a crescer.