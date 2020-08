Deborah Secco conta que foi agredida quando fez ‘Laços de Família’

“Laços de Família”, uma das novelas mais lembradas da história da teledramaturgia brasileira, estará de volta a partir do dia 7 de Setembro no Vale a Pena Ver de Novo. Durante um bate-papo com actores do elenco da trama de Manoel Carlos, Deborah Secco relembrou a relação próxima que tinha com Carolina Dieckmann nos bastidores da novela.

“A Carol me deu um cachorro, presente de 21 anos”, contou Secco fazendo com que a colega se recordasse do inusitado presente. Na novela, Dieckmann vivia Camila, que se apaixonava e ficava com Edu (Reynaldo Gianecchini), namorado da mãe Helena (Vera Fisher). Secco era Íris, irmã caçula que não suportava o fato da sobrinha se relacionar com Edu, e por isso a atacava com frequência.

“A Íris foi um marco na minha carreira, um dos personagens que guardo com o maior carinho. Nunca imaginei que ela seria tão lembrada 20 anos depois, muitas pessoas me reconhecem fora do Brasil. É uma das melhores lembranças que tenho da minha trajectória profissional. Ela mudou tudo, mudou a minha vida”, falou Secco, emocionando-se ao relembrar a personagem que a fez ser agredida na rua.

“A Íris tinha um público que amava e um que odiava. Eu apanhei de fato em um supermercado na época da novela. Nunca tinha tido uma recepção tão calorosa das pessoas nas ruas. Foi o meu primeiro personagem popular. Era a justiceira. Eu via muito mais a recepção de gente que desejava justiça e que amava a Íris”, contou a actriz relembrando que a personagem passou a ser detestada quando tripudiou do sofrimento de Camila diante do tratamento contra a leucemia.

Para Secco, a cena mais impactante da trama foi a morte de sua mãe na novela, Ingrid. Vivida por Lilia Cabral, a personagem teve um fim trágico, ao ser assassinada durante um assalto diante da filha. A actriz salientou que ‘Laços de Família’ foi um dos principais trabalhos de sua carreira. “Não consigo mensurar em palavras a importância da novela para mim. Foi um personagem inesquecível, uma novela na qual só tive momentos felizes e lembranças alegres”, concluiu a actriz.